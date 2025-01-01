Fin de saison crève-coeur pour les Condors football

La saison des Condors football du Cégep Beauce-Appalaches s’est conclue de façon crève-cœur, alors qu’ils se sont inclinés 27 à 26 devant les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, samedi soir, en quart de finale lors du championnat provincial de Division 2.

Les Condors ont mené la rencontre pendant la majeure partie du match avant de voir leurs adversaires prendre l’avance pour la première fois avec moins de deux minutes à jouer. «On a bien tenté de renverser la vapeur, mais notre tentative de botté de placement de 46 verges a été bloquée sur le dernier jeu du match. Nous aurions aimé un autre dénouement, mais l’équipe continue de progresser et nous serons encore meilleurs la saison prochaine», a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

Le quart-arrière Charles Boulianne a complété 11 de ses 25 passes pour des gains de 172 verges et deux touchés. Les receveurs Hubert Drouin et Olivier Dubé se sont démarqués, le premier captant sept passes pour 115 verges et un touché, le second ajoutant trois réceptions pour 38 verges et un autre touché majeur.

Au sol, Mendel Tiabou a mené l’attaque avec 21 portées pour 91 verges et un touché, alors que Raphaël Jalbert a contribué avec 69 verges de gains en 11 courses. Une défensive dominante dès le coup d’envoi.

En défensive, les Condors ont limité les avancées de leurs rivaux grâce à un travail soutenu de la ligne et des demis défensifs. Émile Paradis a brillé une fois de plus avec trois plaqués solos, quatre assistés et un sac du quart, tandis que Mathias Boily a ajouté cinq plaqués solos et trois assistés. Keven Morin s’est également illustré avec deux passes rabattues et trois plaqués, alors que la défensive beauceronne a cumulé cinq sacs du quart au total.

Malgré cette fin abrupte, les Condors concluent la saison avec une fiche de six victoires et trois défaites, bons pour le quatrième rang au classement général. Une progression marquée qui confirme la solidité du programme et la cohésion de l’équipe, prête à viser encore plus haut la saison prochaine.