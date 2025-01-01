Nous joindre
Prochain match le 9 novembre

Ligue M25: le Paw Paw St-Georges toujours invaincu

durée 14h00
5 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste
En collaboration avec Pierre Poulin, Directeur Opérationnel AJHMSG

Le Paw Paw St-Georges recevait les Rapides de Beauce-Nord pour son ouverture locale au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce samedi 1er novembre.

C'est seulement en début de deuxième période que l’équipe s'inscrit au pointage. Marc-Antoine Mercier et Alexandre Auclair procurent une avance de deux buts pour l'équipe locale. Les Rapides ouvre la marque seulement 11 secondes après le deuxième filet du Paw Paw pour diminuer l'écart à un but. Zachary Talbot redonne les devants par deux buts, mais les Rapides reviennent dans le match trois minutes plus tard. Quinze secondes après le deuxième but des Rapides, Michael Doyon fait dévier un lancer et la deuxième période se termine 4 à 2 pour l'équipe le Paw Paw.

Les Rapides reviennent dès la première minute en troisième pour encore une fois diminuer l'écart à un but. Zachary Talbot inscrit son deuxième de la rencontre  qui se termine avec une victoire de 5 à 4 pour St-Georges.

Le Paw Paw se dirigera vers Lac-Etchemins le dimanche 9 novembre pour y affronter Le Belay Construction de Beauce-Etchemins à 14 h.

