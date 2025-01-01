La Guadeloupe blanchi par Lac-Mégantic

L’avant-dernière soirée d’activités avant la pause des fêtes dans la Ligue régionale de hockey a vu les trois premières positions au classement être décidées… jusqu’à quand?!?

Voici le résumé des matchs de ce vendredi soir.

La Guadeloupe 0 — Lac-Mégantic 6

Le Sauro de Lac-Mégantic (11-1-2) est toujours au premier rang du classement à la suite d’une belle victoire sur le DLC de La Guadeloupe, vendredi soir.

Antoine Pelletier a bloqué les 32 lancers dirigés vers lui pour mériter la victoire et récolter un jeu blanc.

Louis-Joseph Guernon (6e et 7e) a réussi un doublé pour les vainqueurs et les autres buts appartiennent à Cédrick Therrien (7e), Xavier Paquin (4e), Édouard Dostie (1er) et Antoine Savard (6e).

Les Méganticois ont dirigé 45 tirs vers les gardiens Jacob Tremblay et Jean-Philippe St-Hilaire.

Princeville 2 — Coaticook 7

Les Cobras de Princeville (8-3-3) ont connu une première période difficile face au Dynamik Service agricole à Coaticook (11-3) dans un revers de 7-2.

Les Coaticookois ont pris une avance de 5-0 dès le premier engagement avec les buts de Cédric Matte (2e), Maël Plante (6e), Thierry Bernier (3e), Nathan Hardy (4e) et Donovan Côté (7e).

Ce dernier a inscrit les deux autres buts des vainqueurs pour porter son total à 9 buts cette saison.

La réplique des Princevillois est venue de Charles Boulanger (8e et 9e) en deuxième période.

Les gardiens des Cobras, Frédéric Duteau-Labonté et Christopher Landry, ont reçu 44 tirs contre 31 pour Phil-Antoine Trépanier.

Les Cobras sont présentement à égalité au quatrième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec le Desjardins – Wild de Windsor.

Les deux équipes ont 19 points.

Quant au Dynamik Service agricole, il est au deuxième rang du classement avec 22 points, deux points derrière Lac-Mégantic.

Windsor 2 — Daveluyville 7

Le Desjardins – Wild de Windsor (9-4-1) a subi un quatrième revers à ses cinq derniers matchs en s’inclinant 7-2 contre le JB à Daveluyville (10-4).

Ces derniers ont vengé leur revers subi quelques semaines auparavant au Centre J.-A.-Lemay en marquant quatre buts dès la première période.

Charles-Olivier Jodoin, avec trois buts, et Victor Bernier (6e) ont procuré cette confortable avance aux champions en titre de la Ligue régionale de hockey.

Jodoin est maintenant rendu à 6 buts cette saison.

Jordan Fréchette (6e), Mathis Lafrance (3e) et Alexandre Pellerin (6e) ont complété pour les vainqueurs tandis que la réplique est venue de Maxime Bourque (3e) et Mykaël Létourneau (5e).

Les gardiens Sean Julien et Xavier Roy ont reçu 31 lancers tandis que les Windsorois dirigeaient 25 tirs vers Alex Larivée.

Le Desjardins – Wild est présentement au quatrième rang du classement avec 19 points à égalité avec les Cobras de Princeville qui vont jouer ce samedi soir face à Saint-Cyrille.

Le JB est au troisième rang avec 20 points.

Val-des-Sources 5 — Louiseville 7

Les Constructions Côté de Louiseville (7-7-1) ont eu chaud contre les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-13) qui ont été coriaces.

Les représentants de la Mauricie ont eu le meilleur au compte de 7-5 grâce, entre autres, aux deux premiers buts de la saison de Fabrice Champoux et aux deux buts d’Emmanuel Côté (7e et 8e).

Markéli Morin (1er), Pierre-Olivier Marcoux (5e) et Hugo Ricard (3e) ont les autres filets des vainqueurs.

La réplique pour Val-des-Sources est venue d’Anthony Perreault (1er et 2e), Jérémy Bélec (5e et 6e) et Guillaume Brouillette (3e).

Le gardien Drew Morin a reçu 50 tirs des vainqueurs tandis qu’Olivier Leclair faisait face à 29 lancers.

Louiseville a 15 points au septième rang du classement de la LRH contre 16 pour La Guadeloupe.

Calendrier du samedi 20 décembre

Deux matchs sont à l’affiche en ce samedi soir et ils débuteront à 20 heures: Saint-Cyrille à Princeville et La Guadeloupe à East Angus.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

Photo d’archives : Fokus Création, Sauro de Lac-Mégantic