Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Hockey

Programme complet ce vendredi dans la LRH

durée 11h00
6 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

Alors que le classement est très serré entre les positions 1 à 8, la Ligue régionale de hockey présentera un programme complet ce vendredi dès 20 h 30.

Il est fort possible que le classement change, encore une fois, alors que les formations de Coaticook, Lac-Mégantic, La Guadeloupe et Daveluyville partagent la position de tête avec 10 points.

Voici les confrontations au programme ce vendredi.

À Daveluyville, le JB (5-2 et 10 points) a réussi à grimper en tête du classement avec trois autres équipes grâce à deux victoires le weekend dernier.

Les Lumberjacks d’East Angus (1-6 et 2 points) seront les visiteurs et tenteront de surprendre les champions en titre à domicile.

À Coaticook, les grands rivaux estriens vont s’affronter alors que le Dynamik Service agricole (5-1 et 10 points) recevra le Desjardins – Wild de Windsor (4-1 et 8 points).

Il s’agira d’un premier affrontement depuis la demi-finale de la saison dernière où les Coaticookois ont éliminé Windsor.

À Lac-Mégantic, d’autres grands rivaux vont s’affronter avec le premier rang du classement qui sera en jeu.

Le Sauro (4-0-2 et 10 points) et le DLC de La Guadeloupe (4-1-2 et 10 points) vont tout donner pour demeurer en tête du classement.

À Saint-Cyrille, le Maçonnerie Lauzière (3-3 et 6 points) tentera de retrouver le chemin de la victoire après deux revers le weekend dernier.

Forts d’un gain à East Angus la semaine dernière, les Cobras de Princeville (3-2-2 et 8 points) voudront demeurer près du peloton de tête.

Enfin à Louiseville, les Constructions Côté (3-3-1 et 7 points) devront se méfier des Nordik Blades de Val-des-Sources (0-6) qui sont en quête d’un premier gain cette saison.

Il est certain que les entraîneurs de l’équipe de la Mauricie feront le message à leurs protégés.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Explosion offensive en deuxième période pour les Chevaliers

Publié à 9h00

Explosion offensive en deuxième période pour les Chevaliers

À mi-chemin en cette première semaine de novembre dans la Ligue de hockey M18 AAA, les Chevaliers rendaient visite hier aux Élites de Jonquière. Nathan Gagnon défendra le filet des Lévisiens alors que Marc-Olivier Pilote sera d’office pour les locaux. Un match présenté devant les étudiants de la polyvalente d’Arvida.  Les Élites obtiennent une ...

LIRE LA SUITE
Ligue M25: le Paw Paw St-Georges toujours invaincu

Publié hier à 14h00

Ligue M25: le Paw Paw St-Georges toujours invaincu

Le Paw Paw St-Georges recevait les Rapides de Beauce-Nord pour son ouverture locale au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce samedi 1er novembre. C'est seulement en début de deuxième période que l’équipe s'inscrit au pointage. Marc-Antoine Mercier et Alexandre Auclair procurent une avance de deux buts pour l'équipe locale. Les Rapides ouvre la marque ...

LIRE LA SUITE
Fin de saison crève-coeur pour les Condors football

Publié le 4 novembre 2025

Fin de saison crève-coeur pour les Condors football

La saison des Condors football du Cégep Beauce-Appalaches s’est conclue de façon crève-cœur, alors qu’ils se sont inclinés 27 à 26 devant les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, samedi soir, en quart de finale lors du championnat provincial de Division 2. Les Condors ont mené la rencontre pendant la majeure partie du match avant de voir leurs ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge