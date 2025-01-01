Programme complet ce vendredi dans la LRH

Alors que le classement est très serré entre les positions 1 à 8, la Ligue régionale de hockey présentera un programme complet ce vendredi dès 20 h 30.

Il est fort possible que le classement change, encore une fois, alors que les formations de Coaticook, Lac-Mégantic, La Guadeloupe et Daveluyville partagent la position de tête avec 10 points.

Voici les confrontations au programme ce vendredi.

À Daveluyville, le JB (5-2 et 10 points) a réussi à grimper en tête du classement avec trois autres équipes grâce à deux victoires le weekend dernier.

Les Lumberjacks d’East Angus (1-6 et 2 points) seront les visiteurs et tenteront de surprendre les champions en titre à domicile.

À Coaticook, les grands rivaux estriens vont s’affronter alors que le Dynamik Service agricole (5-1 et 10 points) recevra le Desjardins – Wild de Windsor (4-1 et 8 points).

Il s’agira d’un premier affrontement depuis la demi-finale de la saison dernière où les Coaticookois ont éliminé Windsor.

À Lac-Mégantic, d’autres grands rivaux vont s’affronter avec le premier rang du classement qui sera en jeu.

Le Sauro (4-0-2 et 10 points) et le DLC de La Guadeloupe (4-1-2 et 10 points) vont tout donner pour demeurer en tête du classement.

À Saint-Cyrille, le Maçonnerie Lauzière (3-3 et 6 points) tentera de retrouver le chemin de la victoire après deux revers le weekend dernier.

Forts d’un gain à East Angus la semaine dernière, les Cobras de Princeville (3-2-2 et 8 points) voudront demeurer près du peloton de tête.

Enfin à Louiseville, les Constructions Côté (3-3-1 et 7 points) devront se méfier des Nordik Blades de Val-des-Sources (0-6) qui sont en quête d’un premier gain cette saison.

Il est certain que les entraîneurs de l’équipe de la Mauricie feront le message à leurs protégés.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey