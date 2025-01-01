Des victoires de La Guadeloupe et Princeville

Le DLC de La Guadeloupe et les Cobras de Princeville ont remporté les derniers matchs de l’année 2025 dans la Ligue régionale de hockey.

Voici le résumé des deux rencontres de ce samedi soir.

La Guadeloupe 9 — East Angus 2

Les Lumberjacks d’East Angus (2-13-1) ont pris une avance de 2-0 tôt dans le match face au DLC de La Guadeloupe (8-5-2), mais ce sont les Beaucerons qui ont eu le meilleur au compte de 9-2, samedi soir.

Benjamin Lapointe (2e et 3e) avait procuré les devants 2-0 aux Lumberjacks avant qu’Allan Lepage (3e et 4e) marque le premier de ses deux buts avant la fin de la période.

Xavier Grondin (5e), Jean-Sébastien Breton (3e , 4e et 5e), William St-Laurent (6e), Félix Tanguay (6e) et Maxime Gagné (5e) ont marqué tour à tour dans les 40 dernières minutes du match pour assurer cette importante victoire pour le DLC.

Ces derniers ont dirigé 45 lancers vers le gardien Benjamin Rémillard pendant que Luka Lamontagne recevait seulement 15 tirs.

Saint-Cyrille 3 — Princeville 6

Les Cobras de Princeville ont bien terminé l’année 2025 en doublant le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (5-9) au compte de 6-3, samedi soir, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

Maxime Boisvert a connu une soirée de trois buts et une passe pour porter son total de buts marqués à 11.

Alex Lessard (8e), Olivier Desrochers (1er) et Nicolas Bergeron (3e) ont été les autres buteurs des Princevillois.

Richard Collet (6e), Justin Cloutier (2e) et Maxime Landry (1er) ont répliqué pour Saint-Cyrille qui avait réussi à combler un déficit de 2-0 dans les premières minutes de la deuxième période.

Ces derniers ont dirigé 27 lancers vers le gardien Loïc Mainguy-Crépault tandis que Tristan Boileau recevait 26 tirs.

Avec cette victoire, les Cobras (9-3-3) grimpent au troisième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec 21 points contre 22 points pour Coaticook et 24 points pour Lac-Mégantic.

Daveluyville, Windsor et La Guadeloupe suivent avec 20, 19 et 18 points, respectivement.

Louiseville, Saint-Cyrille, East Angus et Val-des-Sources ferment la parade avec 15, 10, 5 et aucun point.

Les activités de la LRH reprendront le samedi 3 janvier et nous y reviendrons juste avant le Jour de l’an.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey