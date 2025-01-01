Explosion offensive en deuxième période pour les Chevaliers

À mi-chemin en cette première semaine de novembre dans la Ligue de hockey M18 AAA, les Chevaliers rendaient visite hier aux Élites de Jonquière.

Nathan Gagnon défendra le filet des Lévisiens alors que Marc-Olivier Pilote sera d’office pour les locaux. Un match présenté devant les étudiants de la polyvalente d’Arvida.

Les Élites obtiennent une attaque à cinq pendant quatre minutes, mais ne peuvent en tirer profit alors que les représentants de Chaudière-Appalaches les empêchent de s’installer dans leur zone. Quelques instants plus tard, les zèbres offrent une attaque à cinq à Lévis pour 4 minutes, mais ne peuvent trouver le fond du filet alors que Pilote se dresse. La feuille de pointage demeure intacte après la première période de jeu.

Le feu s’empare des Chevaliers alors qu’ils en inscrivent quatre. Tout d’abord, Jonathan St-Hilaire s’échappe et déjoue Pilote avec son sixième de la saison. À mi-chemin à la période médiane, Alex Duguay-Caron profite d’un bon travail de Malek Bélanger pour doubler l’avance des siens. À 12:38, Logan Bêty et Alex Duguay-Caron s’unissent pour augmenter l’avance des siens avec un but en désavantage numérique. Un peu plus de deux minutes plus tard, ce même Bêty s’y prend par trois fois pour inscrire son deuxième de la rencontre, ce qui semble secouer les locaux. Cependant Madison Bouchard tente de donner un second souffle aux Élites alors qu’il bat Gagnon. Après 40 minutes de jeu, 4-1, Lévis.

Après une explosion en deuxième période, les Chevaliers tenteront de conserver leur avance et de signer un premier gain dans cette semaine de trois parties. C’est ce qu’ils font alors qu’en fin de période, Loïk Poulin inscrit le cinquième des siens avec son quatrième de la saison alors qu’il place la rondelle au-dessus de l’épaule droite du Jonquiérois. Les Chevaliers termineront leur semaine avec un retour au Foyer des Loisirs dimanche prochain.

La marque finale, 5-1 Lévis. Dans l'ordre, les trois étoiles de la rencontre ont été Logan Bêty et Alex Duguay-Caron, des Chevaliers, et Marc-Olivier Pilote, des Élites.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain, alors qu’ils recevront les Grenadiers de Châteauguay dès 19 h 30 à l’Aréna de Lévis.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA