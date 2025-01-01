Nous joindre
Polyvalente de Saint-Georges

Les Dragons football s’inclinent en finale 

durée 14h00
6 novembre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Frédéric Poulin

Les  Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges se sont inclinés en finale régionale de football par la marque de 24-10, devant les Centaures de l’École secondaire de La Courvilloise qu’ils visitaient le vendredi 31 octobre. 

Les Dragons ont pourtant été les premiers à mettre des points au tableau, avec un placement tôt dans le match. 

Cependant, ils concèdent un touché de sûreté au deuxième quart, suivi d’un touché des Centaures, lesquels détenaient l’avance 10-3 à la mi-temps. 

En milieu de troisième quart, Mathis Poulin inscrit le seul touché du match des Beaucerons sur un retour d’interception qu’il ramène jusque dans la zone des buts adverse. Les Centaures répliquent peu après, avec deux touchés rapides en fin de troisième et en début de quatrième quart, pour porter la marque à 24-10, score final de ce dernier match de l’édition 2025 des Dragons Juvénile. 

L’offensive des Dragons a été limitée à un total de 70 verges dans ce match. Le porteur Xavier Lachance a couru pour 42 verges. 

En défensive, Olivier Carrier (8 plaqués combinés dont 1 pour perte), Noa Tremblay (10,5 plaqués combinés), Félix Parent (7 plaqué combinés) et Mathis Poulin (0,5 plaqués combinés, 1 interception bonne pour le touché, 1 passe rabattue) se sont illustrés. 

«Ce fut un match chaudement disputé. Les gars ont tout donné pour gagner. Des erreurs en offensive ont donné le ballon à l'équipe adverse et ces derniers ont su écouler beaucoup de temps en courant le ballon avec de longues séries offensives. Nous n'avons pas assez bien joué pour gagner ce match. La défaite est amère, mais nous aurons une motivation pour l'an prochain», a commenté l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire. 

Source: Frédéric Poulin, responsable des communications

