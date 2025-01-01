Deux revers consécutifs pour le Cool FM avant Noël

Le Cool FM de Saint-Georges a concédé deux défaites en autant de soirs face aux Éperviers de Sorel-Tracy et à l’Assurancia de Thetford la fin de semaine dernière. Malgré une belle intensité en début de match, l’équipe n’a pas été en mesure de conserver ses avances.

Vendredi soir, à domicile, les hommes de Keven Cloutier ont rapidement ouvert la marque grâce à Dylan Champagne, qui a terminé la rencontre avec deux filets. Renat Dadadzhanov a également trouvé le fond du filet en deuxième période.

Les Éperviers ont toutefois pris les devants en deuxième période et n’ont plus jamais regardé derrière, l’emportant 6 à 3 dans un Centre Sportif Lacroix-Dutil rempli de 1 385 spectateurs.

Le lendemain, à Thetford, le Cool FM a répété le même scénario : une excellente première période avec deux buts rapides de Charles Tremblay et Cédrick Chagnon, mais une réponse cinglante de l’Assurancia au deuxième vingt.

Thetford a inscrit quatre buts sans riposte, en route vers une victoire de 7 à 4. Tremblay a doublé sa production personnelle en marquant une deuxième fois, tandis que Charles-Antoine Paiement a complété la marque pour Saint-Georges.

Malgré les défaites, plusieurs joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. Charles Tremblay a récolté trois points au total du week-end, tandis que Dylan Champagne s’est illustré avec deux buts vendredi. Anthony Verret a quant à lui obtenu deux mentions d’aide.

Le Cool FM reprendra l’action ce samedi 27 décembre, sur la route, contre le Bataillon de Saint-Hyacinthe. Le prochain match à domicile aura lieu ce dimanche 28 décembre à 16 h, à Saint-Georges, pour la revanche.