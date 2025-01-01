Nous joindre
Pour sa 47e édition

Lancement des inscriptions du Gala du Mérite sportif beauceron 2026

11 novembre 2025
Par Noémie Houde, Journaliste

C'est le 2 mai 2026 que se tiendra la 47e édition du gala du mérite sportif beauceron, au  Cabaret des Amants à Saint-Georges. L'organisation a annoncé que M. Bernard Paquet a été choisi comme président d'honneur.

Reconnu pour plusieurs exploits sportifs, notamment au karaté et à la boxe, M. Paquet est copropriétaire de l’entreprise Desbonsconseils, lauréate du Jarret Service professionnel 2024. Originaire de Saint-George et très impliqué dans la région, ce dernier ne s'arrête pas qu'aux événements sportifs. M. Paquet est également animateur radio de chroniques financières à la station 99,7, entre autres. 

Le formulaire de mise en candidature du Gala est à présent ouvert à tous jusqu'au 8 février 2026, les performances doivent néanmoins avoir été réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Plusieurs catégories sont disponibles pour être éligible lors de l'inscription, notamment: Athlète par discipline, Arbitre, inclusion - Cogeco, Équipe, Entraîneur, Bénévole, Organisme ou Évènement. 

De nombreux athlètes ont déjà pu être mis à l'honneur lors des galas des années précédentes, grâce au soutien financier de CANAM, partenaire principal de l’édition 2024. Pour s'inscrire en ligne, il est possible d'accéder au site en cliquant ici. 

Il est intéressant de rappeler que l’an passé, la hockeyeuse Emmy Fecteau avait remporté l’Élitas d’or du 46e Gala tenu à Sainte-Marie. D'autres athlètes ont également été récompensés lors de cette cérémonie, dont le footballeur Christopher Fortin et le joueur de baseball Nathan Roy, qui avaient respectivement remporté les Élitas d’argent et de bronze. 

