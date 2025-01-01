Cuisant revers pour le DLC de La Guadeloupe

Voici le résumé des cinq matchs disputés vendredi soir dernier, dans la Ligue régionale de hockey.

La Guadeloupe 2 — Lac-Mégantic 7

Le Sauro de Lac-Mégantic a inscrit six buts dans les 40 dernières minutes de jeu pour vaincre le DLC de La Guadeloupe au compte de 7-2.

Jacob Turmel (1er), Justin Dufour (3e), Antoine Savard (2e), Charles-Olivier Nadeau (5e), Yannick Éthier (7e) et Félix Potvin (4e) ont fait la différence pour les Méganticois dans ces deux dernières périodes.

Olivier Therrien a l’autre but du Sauro en première période et la réplique du DLC est venue de Cédrick Bégin (1er) et William St-Laurent (5e).

Luka Lamontagne a reçu 37 lancers des vainqueurs contre 33 pour Antoine Pelletier.

Windsor 4 — Coaticook 3

Le deuxième but du match de Tristan Lamothe (6e) en troisième période a procuré une importante victoire de 4-3 au Desjardins – Wild de Windsor, vendredi soir, contre le Dynamik Service agricole à Coaticook.

Il avait marqué son premier but du match en première période.

Samuel Grégoire l’a imité avec un doublé en deuxième période et il a maintenant 4 buts depuis le début de la saison.

Les buts du Dynamik appartiennent à Nathan Hardy (1er), Henri Villeneuve (1er) et l’ancien du Wild, Piaget Ntakarutimana (1er).

Le gardien Alex Leclerc a fait face à 38 lancers des Coaticookois contre 20 pour Philippe Dion.

Princeville 9 — Saint-Cyrille 2

Les Cobras de Princeville ont inscrit pas moins de sept buts en première période pour signer une importante victoire de 9-2 contre le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille.

Antoine Tourigny (3e et 4e) a deux buts dans cette période et les autres ont été réussis par Frédéric Lévis (3e), Benjamin Parent (4e), Maxime Boisvert (4e), Charles Boulanger (3e) et Bryan Gardner (1er).

Nicolas Bergeron (1er) et Frédéric Lévis (4e), avec son deuxième but du match, ont complété pour les vainqueurs.

La réplique est venue de Stéphane Savoie (3e) et Richard Collet (3e).

Les Princevillois ont dirigé 49 lancers vers les gardiens Tristan Boileau et Olivier Gagnon pendant que Loïc Mainguy-Crépault recevait 39 tirs.

Louiseville 5 — Val-des-Sources 4

Les buts de Xavier Noury (4e) et Benjamin Dion (2e) ont permis aux Constructions Côté de Louiseville de signer une importante victoire de 5-4 contre les Nordik Blades à Val-des-Sources.

Il s’agissait du deuxième but du match pour Xavier Noury et les autres buts des vainqueurs appartiennent à Jérémy Désilets (11e) et Sheldon Dubé (1er).

La réplique des Nordik Blades est venue d’Alexandre Grenier (3e et 4e), Jean-Sébastien Gagné-Bisson (1er) et Jérémy Bélec (1er).

Les vainqueurs ont dirigé 32 tirs vers Drew Morin contre 21 pour Olivier Leclair.

East Angus 3 — Daveluyville 8

Le JB de Daveluyville a pris une avance de 8-1 dans les 40 premières minutes de jeu pour l’emporter 8-3 contre les Lumberjacks d’East Angus.

Tommy Gignac (1er), Zackary Forcier (4e), Marc-Antoine Labonté (4e), Frédéryck Janvier (5e et 6e), Mathis Lafrance (2e), Charles-Olivier Jodoin (1er) et Enrick Forcier (5e) ont contribué à cette poussée.

Thierry Laroche (1er), Noah Houle (1er) et William Paquette (2e) ont réussi les filets des Lumberjacks qui ont envoyé 37 rondelles vers Jérémy Daoust contre 48 pour Benjamin Rémillard.

Classement et prochains matchs

Le classement est serré dans la LRH, alors que les équipes de Lac-Mégantic et Daveluyville qui dominent avec 12 points.

Cinq parties seront présentées les 14 et 15 novembre dans le circuit.

Vendredi 14 novembre – 20 h 30

Windsor à East Angus

Saint-Cyrille à La Guadeloupe

Coaticook à Lac-Mégantic

Louiseville à Daveluyville

Samedi 15 novembre – 20 h

Val-des-Sources à Princeville

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey