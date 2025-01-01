Une fin de semaine à oublier pour l’Assurancia de Beauce-Sud

Nous joindre
12 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

L’Assurancia de Beauce-Sud, qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, a connu une fin de semaine difficile, s’inclinant lourdement 10 à 1 contre Disraéli, vendredi dernier, avant de livrer un match plus serré face à Lévis, le lendemain, qui s’est soldé par une défaite de 6 à 4.

Lors du premier match, l’équipe n’a jamais trouvé son rythme. Malgré un but d’Andy Gagné, les joueurs de l’Assurancia ont éprouvé des difficultés à s’imposer offensivement, ne dirigeant que 21 tirs au but contre 30 pour Disraeli.

«On a joué comme si c’était un match d’étoiles», a commenté l’entraîneur-chef Stéphane Poulin. «On a taponné, on a trop voulu tricoter. Le seul problème, c’est que des étoiles, il n’y en avait pas beaucoup de notre côté. Le point positif, c’est qu’on joue à nouveau samedi et qu’on pourra rapidement tourner la page sur ce désastre.»

Le lendemain, l’équipe a montré un meilleur visage face à la formation de tête du classement, Lévis. Après avoir pris les devants rapidement grâce à deux buts du capitaine Benjamin Grégoire et d’Alexis Nadeau, l’Assurancia a vu son adversaire reprendre l’avantage. Malgré une belle poussée en avantage numérique qui a réduit l’écart à 5-4, Lévis a scellé l’issue du match avec un but dans un filet désert. Tirs au but : Assurancia 35, Lévis 33.

«On aurait aimé un meilleur résultat, mais au moins, on a travaillé et offert du meilleur hockey», a souligné Stéphane Poulin. «Ils ont profité de nos erreurs, mais c’est ça le hockey

L’Assurancia prendra la route la semaine prochaine pour affronter Saint-Joseph et Montmagny, avec l’objectif de rebondir et de renouer avec la victoire.

 

