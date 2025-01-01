Nous joindre
Avec 4 victoires en 4 matchs

Ligue M25: le Paw Paw de St-Georges demeure invaincu

12 novembre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Pierre Poulin

C'est du côté de Lac-Etchemins que le Paw Paw rendait visite au Belay Construction, ce dimanche 9 novembre.

Dès la 5ème minute de jeu, Zachary Talbot propulse l'équipe en avant 1 à 0 avec les aides d’Olivier Bérubé et de Marc-Antoine Mercier. Bien qu'il soit à  4 contre 5 , le Paw Paw marque deux filets dans le même désavantage numérique, celui de Samuel Larochelle avec l'aide de Zachary Talbot et celui  de Nathan Roy avec l'aide d’Olivier Bérubé.

Le Belay réduit l'écart à deux buts mais Zachary Talbot revient avec les aides de Justin Talbot et Marc-Antoine Mercier.

Le gardien Jacob Pomerleau-Poulin se dresse devant la cage devant 3 échappés et Félix Labbé marque un cinquième but avec les aides de Xavier Bélanger et Zachary Talbot.

Zachary Talbot complète son tour du chapeau en troisième période  avec les aides de Justin Veilleux et Derek Fecteau sur un beau tic-tac-toe.

Le PawPaw l'emporte 6 à 2 et trône au sommet avec une fiche de 4 victoires et aucune défaite. Zachary Talbot est le meilleur pointeur de la ligue avec 14 pts en 4 parties.

Dimanche prochain, le 16 novembre, le Paw Paw sera sur la route du côté de Lévis à l’Aquaréna Léo-Paul Bédard pour y affronter Lévis 2 à 20h30.

