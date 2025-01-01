Cinq rencontres importantes sont prévues ce weekend

Nous approchons du milieu de saison dans la Ligue régionale de hockey et chaque match présenté prend de plus en plus d’importance.

Voici un aperçu des cinq matchs prévus cette fin de semaine à travers le circuit.

Vendredi 14 novembre – 20 h 30

À Lac-Mégantic, le Dynamik Service agricole de Coaticook (5-2 et 10 points) visitera les co-meneurs au classement, le Sauro de Lac-Mégantic (5-0-2 et 12 points).

Les Méganticois n’ont pas le choix de gagner afin de demeurer au premier rang car, pendant ce temps…

À Daveluyville, le JB (6-2 et 12 points) sera l’hôte des Constructions Côté de Louiseville (4-3-1 et 9 points) qui sont tout près des équipes du peloton de tête.

Le JB veut gagner car il sait que Lac-Mégantic a une partie de plus à disputer tout comme l’équipe de la Mauricie qui pourrait gagner quelques rangs selon les résultats de la fin de semaine.

À East Angus, le Desjardins – Wild de Windsor (5-1 et 10 points) a des matchs en main sur toutes les équipes et voudra repartir avec une victoire contre les Lumberjacks (1-7 et 2 points).

Et gare au surplus de confiance car les Lumberjacks veulent gagner et relancer leur saison.

À La Guadeloupe, le DLC (4-2-2 et 10 points) est aussi très près du premier rang et ne veut pas s’éloigner de celui-ci.

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (3-4 et 6 points) sera le visiteur en Beauce et veut retrouver le chemin de la victoire rapidement.

Samedi 15 novembre – 20 h

Dans le seul match qui sera présenté samedi soir, les Cobras de Princeville (4-2-2 et 10 points) voudront, eux aussi, gagner pour demeurer près du premier rang.

Ils recevront les Nordik Blades de Val-des-Sources qui sont en quête d’un premier gain en sept matchs.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey