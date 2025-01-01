Nous joindre
Une défaite 6 à 5

Le Cool FM s’incline en prolongation contre Laval

durée 10h00
15 novembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Dans une rencontre riche en rebondissements disputée au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce vendredi soir, le Cool FM de Saint-Georges s’est incliné 6 à 5 en prolongation face aux Pétroliers de Laval, après avoir effacé un déficit de deux buts pour forcer la période supplémentaire.

Les visiteurs ont ouvert la marque à mi-chemin de la première période par l’entremise de Danick Paquette, qui allait connaître une soirée dominante avec un tour du chapeau. Charles Tremblay a créé l’égalité quelques minutes plus tard, mais Paquette a remis Laval en avant seulement 30 secondes plus tard.

En deuxième période, le Cool FM a profité d’un avantage numérique pour niveler le pointage grâce à Charles-Antoine Paiement. Toutefois, les Pétroliers ont repris l’initiative avec deux buts rapides, portant le pointage à 4-2. Saint-Georges a néanmoins réduit l’écart en fin d’engagement avec un deuxième filet de Paiement à moins de dix secondes de la sirène.

Le Cool FM revient, mais s’incline en prolongation

Louick Marcotte a ensuite pris les choses en main en troisième période, marquant deux buts, dont un en avantage numérique, pour donner l’avance 5 à 4 aux locaux. Laval a toutefois forcé la prolongation avec un but en supériorité numérique d’Anthony Deluca à trois minutes de la fin.

En prolongation, Jake Cardwell a tranché le débat à 2:10 avec son premier but de la saison, mettant fin aux espoirs du Cool FM de compléter la remontée.

Le Cool FM sera de retour devant ses partisans le vendredi 21 novembre pour y affronter les l'Assurancia de Thetford, avant de se déplacer à Rivière-du-Loup le lendemain.

