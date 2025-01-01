Nous joindre
Sur le score de 5 à 3

Les Condors s’inclinent face aux Prime de Laval

durée 12h00
16 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Malgré une belle tentative de remontée, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches se sont inclinés 5 à 3 face aux Prime de Laval, ce vendredi 14 novembre, dans un match disputé à l’extérieur.

Les Prime ont rapidement pris le contrôle de la rencontre en première période avec deux buts inscrits par Olivier Pagé et Elijah Thompson. Dominés dans le premier vingt, les Condors ont dû attendre la deuxième période pour amorcer leur retour dans le match.

Charles-Albert Pouliot a redonné espoir aux siens en début de deuxième période avec son 8e filet de la saison, réduit l’écart à 2-1. Toutefois, Laval a répliqué en avantage numérique par l’intermédiaire de Samuel Provost. Les Condors ont répondu à leur tour avec un but en supériorité numérique de Maxime Poirier, portant la marque à 3-2.

Les Condors égalisent… avant de s’incliner

En début de troisième période, Yan Riviere a profité d’un autre avantage numérique pour créer l’égalité 3 à 3, redonnant du rythme au match. Mais Laval a su reprendre le dessus. Joey Messina a redonné l’avance aux siens à 10:18, avant que Louka Côté ne vienne clore la marque à 16:14.

Malgré l’effort soutenu des Condors et trois buts inscrits en avantage numérique, Laval a su capitaliser sur les opportunités offertes pour repartir avec la victoire.

La rencontre de ce dimanche 16 novembre prévue à 14h étant reportée à une date ultérieure à cause des conditions météorologiques, les Condors tenteront donc de rebondir le samedi 22 novembre contre les Rangers de Montréal avant de revenir à domicile le lendemain à 14h, contre les Braves de Valleyfield. 

