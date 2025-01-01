Saint-Prosper honore deux bâtisseurs du sport sur son Mur des Célébrités

La Municipalité de Saint-Prosper a rendu hommage, ce samedi 15 novembre, à deux citoyens, Berthier Bédard et Donald Tanguay, qui se sont illustrés dans le monde sportif. La cérémonie, tenue au Centre Récréatif Desjardins, visait à souligner leur influence durable dans la communauté et leur parcours exceptionnel, en ajoutant leur portrait au mur des célébrités sportives.

Le maire Alain Maheux a rappelé que cette initiative s’inscrit dans un effort continu pour valoriser des citoyens qui ont marqué Saint-Prosper. « Ça fait quelques années qu’on a pris initiative de mettre des gens de la municipalité qui se sont démarqués dans le domaine du sport. Vous avez vu aussi en haut les bénévoles sur d’autres domaines. Cela rend encore plus vivant notre centre récréatif ça lui donne une saveur plus personnelle. »

Berthier Bédard, une vie consacrée au hockey

Très impliqué dans le hockey local et régional, Berthier Bédard a été joueur, entraîneur et recruteur pour plusieurs équipes de haut niveau. Pour Alain Maheux, l’impact de Berthier s’étend sur plusieurs générations. « Je suis content parce que j’ai côtoyé les deux mais sauf que il y a une chose que me suis rendu compte quand j’ai joué football dans l’équipe s’appelait les Tomahawk… Berthier était l’un de mes coachs, et déjà, il avait commencé à influencer des jeunes. »

Il a insisté sur l’empreinte laissée par M. Bédard dans la communauté : « Beaucoup impliqué au hockey, il a influencé plusieurs carrières de jeunes hockeyeur qui maintenant sont devenu plus vieux. Ça a été un plus pour ces gens dans leur vie d’avoir eu la chance et le privilège de côtoyer Berthier… merci beaucoup tu es un bon ambassadeur de la municipalité. Ça fait la différence dans la vie de bien des gens. »

Réagissant à l’honneur qui lui était rendu, l’intéressé est resté fidèle à la modestie pour laquelle il est connu. « On ne fait pas nécessairement du hockey pour ces honneurs-là on le fait pour pour les jeunes. On a joué, il y a des gens qui nous ont donné, alors on a aussi donné et on donne encore. Mais c’est le fun d’être reconnu quand même. Merci à ceux qui ont pensé à moi. »

Donald Tanguay : des marathons majeurs à l’engagement local

Le second citoyen honoré est Donald Tanguay, qui a complété à 62 ans la série des six World Marathon Majors : Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York et Sydney.

« Donald je l’ai côtoyer un petit peu plus vieux… c’est grâce à Laurence (sa fille) si Donald a pogné la piqure de la course », a lancé le maire Maheux. Il souligne aussi son engagement dans les événements sportifs locaux : « Donald a tellement aimé la course à pied. Que oui, il s’est investi pour les marathons, mais a décidé de s’impliquer aussi au sein du défi beauceron. C’est un peu grâce à lui si depuis les deux dernières années, il réussit à me convaincre de continuer comme responsable de la sécurité. »

Pour M. Tanguay, cette reconnaissance a une valeur particulière, lui qui a découvert la course sur le tard. « Merci d’avoir passé à moi, malgré que je me sente un peu exclu avec tous ses sportifs en haut. Moi, j’ai commencé à l’âge d’être grand père… ma première course avec Laurence était à 50 ans. Puis le premier marathon à l’âge de 54 ans. »

Il a tenu à remercier la communauté présente pour cet hommage : « Merci à tout le monde de vous être déplacés pour célébrer… Sachez que toutes les personnes présentent ici ont eu une influence sur mon parcours. Merci beaucoup. »

Pour Saint-Prosper et pour l’ensemble de la Beauce, cette reconnaissance met en lumière deux parcours sportifs marqués par la persévérance, l’engagement et l’implication communautaire.