Premier gain des Hunters de Saint-Prosper cette saison

Un calendrier chargé de cinq rencontres était à l’affiche au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud, soit quatre le vendredi 14 novembre et une le lendemain, 15 novembre.

Les Hunters de Saint-Prosper, qui n’avaient pas encore connu les joies de la victoire avant cette 8e semaine d’activité, ont remporté leur première victoire de la saison vendredi, récoltant un troisième point le lendemain également.

Notons également des victoires de Montmagny, Lotbinière et Saint-Charles vendredi soir, ainsi que celle du Plastiques Moore en fusillade samedi, à l’aréna de Saint-Damien.

Les Hunters surprennent le Pavage Jirico

Devant une bonne foule réunie vendredi soir au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper vendredi soir, les Hunters de l’endroit ont survécu à une première période difficile lors de laquelle ils ont accordé trois buts consécutifs à l’adversaire, en route vers un gain de 6-4 sur les meneurs de la section Est, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.

Les Hunters ont inscrit le premier but de la rencontre à 1:27 en première, celui-ci étant l’œuvre de Nicolas Lamontagne, son premier but de la saison. Le reste de la période a été l’affaire des visiteurs qui ont inscrit trois buts sans réplique. Profitant de l’indiscipline des locaux, Mathieu Bélanger a égalé la marque en avantage numérique à 6:52, Jean-Sébastien Boudreault donnant l’avance au Pavage Jirico dans des circonstances similaires à 14:36 avant d’ajouter un deuxième but à forces égales à 16:43, portant ainsi la marque 3-1.

Nickolas Morin a rétréci l’écart 3-2 avec son 4e de la saison à 7:04 en deuxième, Vincent Blackburn rétablissant l’avance de deux buts du Pavage Jirico à 13:47. Après que Jérémie Roy eut ramené l’écart 4-3 lors d’un avantage numérique à 17:16, un filet inscrit sans aide, les Hunters ont fait preuve d’indiscipline une minute plus tard, résistant à deux désavantages numériques avant de prendre le dessus avec trois buts sans réplique en troisième, soit ceux de Stéphane Pruneau à 5:20, Jérémie Roy (deuxième du match et but vainqueur) à 8:50 et Nickolas Morin, son deuxième de la rencontre lui aussi qui a scellé la victoire des locaux sur une échappée en désavantage numérique à 16:05.

Notons la belle performance du gardien Léo Deblois qui a arrêté 26 des 30 tirs du Pavage Jirico dans cette victoire des Hunters qui ont été opportunistes, marquant à six reprises sur les 18 tirs dirigés vers Christopher Marin qui a subi le revers.

Autre revers du Familiprix

Pendant ce temps à l’aréna de Montmagny, le Familiprix de Saint-Joseph visitait le Décor Mercier dans l’espoir de retrouver la victoire, ce qui ne fut pas le cas finalement puisque les Magnymontois, menés par François Gagnon qui a mené l’attaque des siens avec deux buts et quatre passes, l’ont emporté facilement par la marque de 7-2.

Il y avait un peu moins de deux minutes de jouées lorsqu’Alexandre Mathieu donnait l’avance au Familiprix en avantage numérique à 1:51. Jean Daniel Gauthier répliquait dans des circonstances similaires à 9:12, suivi de Benjamin Bélanger qui donnait l’avance aux locaux un peu moins de trois minutes plus tard, à 12:04.

Anthony Boudreau ramenait les deux équipes à égalité avec son 4e de la saison pour le Familiprix à 4:07 en début de deuxième, le reste de l’engagement étant l’affaire du Décor Mercier qui a inscrit quatre buts consécutifs pour ainsi de donner une avance de 6-2.

François Gagnon à 8:40, Étienne Blais à 11:03, Gagnon avec son deuxième du match à 18:35 et Justin Bernier à 19:10, ont assommé les Joselois qui avaient tout de même dirigé 22 tirs contre 13 lors de cet engagement, se butant à l’excellence du gardien Antoine Coulombe qui a été intraitable lors du reste du match, effectuant en tout 46 arrêts.

Dave Richard a complété la marque avec un but dans un filet désert en désavantage numérique à 19:45 en fin de troisième.

Les Mercenaires s’imposent en fusillade

Les champions des deux dernières saisons, les Mercenaires de Lotbinière et le Giovannina de Sainte-Marie se retrouvaient au Centre Caztel pour un match des plus intense qui a nécessité la présentation d’une fusillade, les Mercenaires s’imposant finalement par la marque de 3-2 devant 672 spectateurs.

Jacob Roy a donné l’avance au Giovannina en milieu de première, marquant son troisième de la saison sans aide à 12:14. Malgré 25 tirs au but en deuxième, les joueurs des Mercenaires n’ont pu tromper le gardien Jean-Philip Fecteau qu’à une seule reprise, Jason Pitt s’exécutant en avantage numérique à 7:52. Adam Drolet a donné l’avance aux Mercenaires avec son premier de la saison à 6 :21 en début de troisième, Louis Nadeau créant l’égalité pour les Mariverains à 15:12.

Le pointage étant égal après 60 minutes et une période de prolongation qui n’a pas permis de faire un vainqueur, une séance de six tirs de barrage a été nécessaire, Adam Drolet inscrivant le but qui allait faire la différence.

Soulignons l’excellence des deux gardiens lors de cette rencontre, Thomas Boucher arrêtant 33 tirs sur 35 en temps réglementaire pour signer la victoire, Jean-Philip Fecteau faisant face à un barrage de 51 tirs en 60 minutes de jeu réglementaire.

Une deuxième victoire pour les Éperviers

Dans le dernier match au programme vendredi soir, nous avions droit au premier affrontement 100 pour cent bellechassois de cette jeune saison, les Éperviers de Saint-Charles remportant leur deuxième victoire de la saison par la marque de 4-1 sur le Plastiques Moore de Saint-Damien devant 272 spectateurs réunis à l’aréna de Saint-Charles.

Les locaux ont frappé fort dès la période initiale, se donnant une avance de 3-0. Louis-Philippe Charest en avantage numérique à 5:45, Alexi Hudon à 11:58 puis Mathieu Aubin, lui aussi lors d’une punition à un adversaire à 19:55, ont marqué pour les Éperviers qui ont vu Justin Lacombe rétrécir l’écart à 3-1 à 15:08 en deuxième avant se de redonner une avance de trois buts avant la fin de l’engagement médian, Tyler Cantin inscrivant son troisième de la saison à 19:59.

Aucun but n’a été inscrit en troisième, le Plastiques Moore ne pouvant percer la muraille du gardien Mickaël Grenier qui a stoppé les 16 tirs dirigés vers lui lors de cet engagement, les Éperviers étant limités à trois petits tirs. Grenier (34 arrêts) et Tyler Cantin (1-2-3) ont été les vedettes individuelles des vainqueurs.

La fusillade sourit au Plastiques Moore

Dans la dernière rencontre de la fin de semaine présentée le samedi 15 novembre à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, le Plastiques Moore et les Hunters de Saint-Prosper en venaient aux prises, rencontre des plus serrée qui s’est terminée 3-2 en fusillade à l’avantage de la formation bellechassoise.

Aucun but n’a été inscrit en première, l’offensive des deux équipes se manifestant en deuxième période. Xavier Martel a ouvert la marque pour les locaux à 4:41, les Hunters répliquant avec deux buts consécutifs, soit ceux de Louis-Philippe Pouliot à 5:00 et de Mario Boilard Jr, sans aide, à 9:31. Charles Dulac-Simard a égalé la marque 2-2 lors d’un désavantage numérique à 13:51 et le pointage est resté le même pour le reste de l’engagement et la troisième.

Les deux équipes n’ayant pu faire de maître en prolongation, une fusillade a été nécessaire, celle-ci tournant à l’avantage de la formation locale. Dylan Asselin-Racine et Tristan Laflamme ont tout à tour déjoué le gardien adverse, Thomas Blanchette se dressant devant les deux premiers tireurs des Hunters pour ainsi concrétiser ce gain du Plastiques Moore.

Classement serré

À l’issue des rencontres de la fin de semaine, le classement général se resserre, ainsi que dans chaque section. Lotbinière est maintenant en tête de la section Ouest et du classement général avec 11 points en sept partis, à égalité avec Saint-Joseph qui a toutefois disputé un match de plus. Sainte-Marie et Saint-Prosper suivent avec 5 et 4 points respectivement.

Dans l’Est, Saint-Jean-Port-Joli demeure en tête avec 10 points en 7 matchs, à égalité avec Saint-Damien qui a disputé un match de plus également. Montmagny demeure à portée de main des meneurs avec 8 points en six parties seulement, Saint-Charles fermant ma marche avec 4 points.

Prochains matchs

Un autre calendrier chargé de cinq rencontres sera offert aux amateurs de hockey senior ce week-end prochain. Deux de ceux-ci seront présentés le vendredi 21 novembre alors que Saint-Prosper visitera les Mercenaires de Lotbinière à l’aréna de Saint-Gilles à 20 h 30 et que Saint-Charles se rendra à Saint-Jean-Port-Joli pour y affronter le Pavage Jirico à 20 h 45.

Le samedi 22 novembre, Saint-Damien recevra Montmagny à 19 h 30 et le dimanche 23 novembre, le Familiprix de Saint-Joseph recevra le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli (14 h) alors que Saint-Charles sera à Sainte-Marie pour se mesurer au Giovannina, à 14 h également.

Source: Serge Lamontagne, relationniste