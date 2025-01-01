Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue régionale de hockey

La Guadeloupe conserve sa 2e position

durée 14h00
17 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

Les formations de Windsor, Daveluyville, La Guadeloupe et Coaticook ont signé d’importantes victoires vendredi soir, dans la Ligue régionale de hockey.

Voici le résumé de ces rencontres.

Saint-Cyrille 5 — La Guadeloupe 9

C’est un match très offensif qui a été présenté entre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille et le DLC à La Guadeloupe.

La formation beauceronne a eu le meilleur au compte de 9-5 pour demeurer au deuxième rang du classement en compagnie de trois autres équipes.

Xavier Grondin (2e et 3e) et Danny Pion (1er et 2e) ont réussi des doublés pour les vainqueurs.

Les autres filets appartiennent à Gabriel Bertrand (2e), Félix Tanguay (4e), William Jacques (6e), Jacob Perron (2e) et Alexis Roy (2e).

Vincent Bélisle (1er), William Bouvette (1er), David Côté (4e), Marc-Antoine Demers (1er) et Benjamin Mathieu (6e) ont répliqué pour Saint-Cyrille.

Les Beaucerons ont dirigé 46 lancers vers Tristan Boileau pendant que Jacob Tremblay recevait 39 tirs.

Windsor 3 — East Angus 2 (P)

Le Desjardins – Wild de Windsor s’est buté à un Xavier Fisk en très grande forme, vendredi soir, à l’aréna Robert-Fournier d’East Angus.

Le gardien des Lumberjacks d’East Angus a fait face à un barrage de 51 lancers et c’est Mykaël Létourneau (4e) qui a scellé l’issue du match avec son but réussi en avantage numérique à la 20e seconde de la période de prolongation.

Les Windsorois inscrivent ainsi un important gain de 3-2 sur les Lumberjacks pour demeurer au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec trois autres équipes.

Tommy Roger (5e) et David Laroche (3e) ont inscrit les autres filets des vainqueurs tandis que Dominic Pokora (4e et 5e) a fait de même pour les coriaces Lumberjacks qui ont dirigé 23 lancers vers Xavier Potvin qui en était à un premier match devant le filet du Desjardins – Wild.

Louiseville 4 — Daveluyville 6

Les Constructions Côté de Louiseville ont laissé filer une avance de 4-1 et c’est le JB de Daveluyville qui a eu le meilleur au compte de 6-4, vendredi soir.

Marc-Antoine Labonté (5e), Nicholas Beauvilliers (1er), Frédéryck Janvier (7e), Félix Champagne (1er) et Charles-Olivier Jodoin (2e) ont permis aux champions en titre de revenir de l’arrière et de prendre seuls le premier rang du classement.

Enrick Forcier a l’autre but des vainqueurs et les buts des Louisevillois appartiennent à Félix-Édouard Lavergne (1er), Donovan Morin-Bouchard (3e), Alexei Caron (1er) et Hugo Ricard (2e).

Les joueurs du JB ont dirigé 54 lancers vers Jonathan Brisson et Jean-Sébastien Gosselin tandis que Jérémy Daoust recevait 35 tirs.

Coaticook 4 — Lac-Mégantic 3

Le troisième but de la saison de Mathis Dufour en troisième période a permis au Dynamik Service agricole de Coaticook de signer un important gain de 4-3 sur le Sauro à Lac-Mégantic.

Charles-Étienne Lamy (2e et 3e) et Thomas Sirois (3e) ont marqué en première période pour procurer une avance de 3-2 aux éventuels vainqueurs du duel.

Antoine Savard (3e et 4e) a inscrit un doublé, incluant le but égalisateur en deuxième période, et l’autre but des Méganticois appartient à Antoine Bélanger.

Ces derniers ont dirigé 37 lancers vers Phil-Antoine Trépanier pendant que Justin Fréchette recevait 38 tirs.

Princeville 7 — Val-des-Sources 3

Les Cobras de Princeville ont défait les Nordik Blades de Val-des-Sources au compte de 7-3, samedi soir, ce qui fait qu’il y a cinq équipes avec 12 points au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

On y reviendra…

Bryan Gardner (2e et 3e), avec deux buts, et Maxime Boisvert (5e) ont donné le ton en première période pour procurer une avance de 3-0 aux Princevillois.

Les Nordik Blades n’ont pas baissé les bras en deuxième période alors que Jérémy Bélec (2e) et Olivier Lefebvre (1er) répliquaient tandis qu’Adam Beauchesne (1er) marquait pour les Cobras qui menaient 4-2 après 40 minutes de jeu.

Maxime Boisvert (6e), Raphaël Lecomte (1er) et Philippe Lecours (3e) ont complété pour les vainqueurs en troisième période tout comme Guillaume Boisvert (1er) pour les Nordik Blades.

Les gardiens Samuel Gagné et Drew Morin ont reçu 34 tirs des Cobras contre 22 pour Justin Boucher.

Classement

Le JB de Daveluyville mène le classement de la LRH avec 14 points en 9 matchs.

Les formations de Windsor, Coaticook, Lac-Mégantic, La Guadeloupe et Princeville suivent avec 12 points, mais il est à noter que certaines équipes ont jusqu’à deux matchs de plus à disputer.

Louiseville a 9 points contre 6 pour Saint-Cyrille, 3 pour East Angus et aucun pour Val-des-Sources.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Premier gain des Hunters de Saint-Prosper cette saison

Publié à 11h00

Premier gain des Hunters de Saint-Prosper cette saison

Un calendrier chargé de cinq rencontres était à l’affiche au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud, soit quatre le vendredi 14 novembre et une le lendemain, 15 novembre. Les Hunters de Saint-Prosper, qui n’avaient pas encore connu les joies de la victoire avant cette 8e semaine d’activité, ont remporté leur première ...

LIRE LA SUITE
Saint-Prosper honore deux bâtisseurs du sport sur son Mur des Célébrités

Publié hier à 16h15

Saint-Prosper honore deux bâtisseurs du sport sur son Mur des Célébrités

La Municipalité de Saint-Prosper a rendu hommage, ce samedi 15 novembre, à deux citoyens, Berthier Bédard et Donald Tanguay, qui se sont illustrés dans le monde sportif. La cérémonie, tenue au Centre Récréatif Desjardins, visait à souligner leur influence durable dans la communauté et leur parcours exceptionnel, en ajoutant leur portrait au mur des ...

LIRE LA SUITE
Les Condors s’inclinent face aux Prime de Laval

Publié hier à 12h00

Les Condors s’inclinent face aux Prime de Laval

Malgré une belle tentative de remontée, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches se sont inclinés 5 à 3 face aux Prime de Laval, ce vendredi 14 novembre, dans un match disputé à l’extérieur. Les Prime ont rapidement pris le contrôle de la rencontre en première période avec deux buts inscrits par Olivier Pagé et Elijah Thompson. Dominés dans le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge