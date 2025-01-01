La Guadeloupe conserve sa 2e position

Les formations de Windsor, Daveluyville, La Guadeloupe et Coaticook ont signé d’importantes victoires vendredi soir, dans la Ligue régionale de hockey.

Voici le résumé de ces rencontres.

Saint-Cyrille 5 — La Guadeloupe 9

C’est un match très offensif qui a été présenté entre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille et le DLC à La Guadeloupe.

La formation beauceronne a eu le meilleur au compte de 9-5 pour demeurer au deuxième rang du classement en compagnie de trois autres équipes.

Xavier Grondin (2e et 3e) et Danny Pion (1er et 2e) ont réussi des doublés pour les vainqueurs.

Les autres filets appartiennent à Gabriel Bertrand (2e), Félix Tanguay (4e), William Jacques (6e), Jacob Perron (2e) et Alexis Roy (2e).

Vincent Bélisle (1er), William Bouvette (1er), David Côté (4e), Marc-Antoine Demers (1er) et Benjamin Mathieu (6e) ont répliqué pour Saint-Cyrille.

Les Beaucerons ont dirigé 46 lancers vers Tristan Boileau pendant que Jacob Tremblay recevait 39 tirs.

Windsor 3 — East Angus 2 (P)

Le Desjardins – Wild de Windsor s’est buté à un Xavier Fisk en très grande forme, vendredi soir, à l’aréna Robert-Fournier d’East Angus.

Le gardien des Lumberjacks d’East Angus a fait face à un barrage de 51 lancers et c’est Mykaël Létourneau (4e) qui a scellé l’issue du match avec son but réussi en avantage numérique à la 20e seconde de la période de prolongation.

Les Windsorois inscrivent ainsi un important gain de 3-2 sur les Lumberjacks pour demeurer au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey avec trois autres équipes.

Tommy Roger (5e) et David Laroche (3e) ont inscrit les autres filets des vainqueurs tandis que Dominic Pokora (4e et 5e) a fait de même pour les coriaces Lumberjacks qui ont dirigé 23 lancers vers Xavier Potvin qui en était à un premier match devant le filet du Desjardins – Wild.

Louiseville 4 — Daveluyville 6

Les Constructions Côté de Louiseville ont laissé filer une avance de 4-1 et c’est le JB de Daveluyville qui a eu le meilleur au compte de 6-4, vendredi soir.

Marc-Antoine Labonté (5e), Nicholas Beauvilliers (1er), Frédéryck Janvier (7e), Félix Champagne (1er) et Charles-Olivier Jodoin (2e) ont permis aux champions en titre de revenir de l’arrière et de prendre seuls le premier rang du classement.

Enrick Forcier a l’autre but des vainqueurs et les buts des Louisevillois appartiennent à Félix-Édouard Lavergne (1er), Donovan Morin-Bouchard (3e), Alexei Caron (1er) et Hugo Ricard (2e).

Les joueurs du JB ont dirigé 54 lancers vers Jonathan Brisson et Jean-Sébastien Gosselin tandis que Jérémy Daoust recevait 35 tirs.

Coaticook 4 — Lac-Mégantic 3

Le troisième but de la saison de Mathis Dufour en troisième période a permis au Dynamik Service agricole de Coaticook de signer un important gain de 4-3 sur le Sauro à Lac-Mégantic.

Charles-Étienne Lamy (2e et 3e) et Thomas Sirois (3e) ont marqué en première période pour procurer une avance de 3-2 aux éventuels vainqueurs du duel.

Antoine Savard (3e et 4e) a inscrit un doublé, incluant le but égalisateur en deuxième période, et l’autre but des Méganticois appartient à Antoine Bélanger.

Ces derniers ont dirigé 37 lancers vers Phil-Antoine Trépanier pendant que Justin Fréchette recevait 38 tirs.

Princeville 7 — Val-des-Sources 3

Les Cobras de Princeville ont défait les Nordik Blades de Val-des-Sources au compte de 7-3, samedi soir, ce qui fait qu’il y a cinq équipes avec 12 points au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

On y reviendra…

Bryan Gardner (2e et 3e), avec deux buts, et Maxime Boisvert (5e) ont donné le ton en première période pour procurer une avance de 3-0 aux Princevillois.

Les Nordik Blades n’ont pas baissé les bras en deuxième période alors que Jérémy Bélec (2e) et Olivier Lefebvre (1er) répliquaient tandis qu’Adam Beauchesne (1er) marquait pour les Cobras qui menaient 4-2 après 40 minutes de jeu.

Maxime Boisvert (6e), Raphaël Lecomte (1er) et Philippe Lecours (3e) ont complété pour les vainqueurs en troisième période tout comme Guillaume Boisvert (1er) pour les Nordik Blades.

Les gardiens Samuel Gagné et Drew Morin ont reçu 34 tirs des Cobras contre 22 pour Justin Boucher.

Classement

Le JB de Daveluyville mène le classement de la LRH avec 14 points en 9 matchs.

Les formations de Windsor, Coaticook, Lac-Mégantic, La Guadeloupe et Princeville suivent avec 12 points, mais il est à noter que certaines équipes ont jusqu’à deux matchs de plus à disputer.

Louiseville a 9 points contre 6 pour Saint-Cyrille, 3 pour East Angus et aucun pour Val-des-Sources.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey