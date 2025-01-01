Près de 340 nageurs au Défi de l'érable

Quelque 337 nageurs ont participé à la compétition de natation Le Défi de l'érable, qui a eu lieu à la piscine du Complexe multi-sports de Saint-Georges, le samedi 15 novembre.

Il s'agissait de la troisième et dernière manche de La Coupe d'automne, organisée pour les clubs de natation des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches.

Samedi, le Club de natation régional de Beauce était représenté par 22 athlètes qui ont très bien performé.

Ainsi, Julianne Vachon a décroché la médaille d'or au 1500 m libre. La nageuse a aussi abaissé trois records du club chez les 11-12 ans, soit au 1500 m libre, au 50 m libre et au 200 m quatre nages.

Pour sa part, Émy Laflamme a récolté l'argent au 100 m brasse, alors que Naura Mercier a terminé en 4e position du 50 m dos.