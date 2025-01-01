Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Compétition régionale à Saint-Georges

Près de 340 nageurs au Défi de l'érable

durée 09h00
18 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quelque 337 nageurs ont participé à la compétition de natation Le Défi de l'érable,  qui a eu lieu à la piscine du Complexe multi-sports de Saint-Georges, le samedi 15 novembre.

Il s'agissait de la troisième et dernière manche de La Coupe d'automne, organisée pour les clubs de natation des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches.

Samedi, le Club de natation régional de Beauce était représenté par 22 athlètes qui ont très bien performé.

Ainsi, Julianne Vachon a décroché la médaille d'or au 1500 m libre. La nageuse a aussi abaissé trois records du club chez les 11-12 ans, soit au 1500 m libre, au 50 m libre et au 200 m quatre nages.

Pour sa part, Émy Laflamme a récolté l'argent au 100 m brasse, alors que Naura Mercier a terminé en 4e position du 50 m dos.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Encore deux défaites pour l’Assurancia de Beauce-Sud

Publié à 10h00

Encore deux défaites pour l’Assurancia de Beauce-Sud

Au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, l’Assurancia de Beauce-Sud a vu sa série de défaites s’allonger à quatre, ce week-end. L’équipe s’est inclinée 3-2 samedi, face aux Bulldogs de Beauce-Centre, puis 4-2 dimanche, contre le Caron de Montmagny. Samedi, au Centre Frameco, l’Assurancia a pourtant livré une solide ...

LIRE LA SUITE
Une médaille de bronze pour Amélia Leclerc

Publié à 6h00

Une médaille de bronze pour Amélia Leclerc

Une patineuse de Vallée-Jonction, Amélia Leclerc, a remporté une médaille de bronze, dans le cadre de la compétition Invitation Côte-du-Sud 2025, qui s’est déroulée la fin de semaine dernière à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était inscrite dans la catégorie Artistique STAR 7. L'athlète est membre du Club de patinage artistique Axel, de ...

LIRE LA SUITE
La Guadeloupe conserve sa 2e position

Publié hier à 14h00

La Guadeloupe conserve sa 2e position

Les formations de Windsor, Daveluyville, La Guadeloupe et Coaticook ont signé d’importantes victoires vendredi soir, dans la Ligue régionale de hockey. Voici le résumé de ces rencontres. Saint-Cyrille 5 — La Guadeloupe 9 C’est un match très offensif qui a été présenté entre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille et le DLC à La ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge