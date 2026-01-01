Reprise des activités dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Après quelques jours de congé bien mérités pour l’ensemble des équipes, les activités ont repris dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec trois parties à l’affiche le samedi 3 janvier.

Les Mercenaires commencent en force

Pour lancer les activités, nous avions droit à un affrontement entre le Giovannina de Sainte-Marie et les Mercenaires de Lotbinière qui se retrouvaient au Centre récréatif de Saint-Gilles. Menés par la première étoile de la semaine, Serin Ntibashoboye, qui a récolté quatre points, dont deux buts, les Mercenaires ont signé un gain de 7-3 sur les Mariverains devant une excellente foule de 555 spectateurs.

Les locaux ont explosé avec trois buts dès la période initiale, à commencer par Jordan Hewey qui a lancé les siens en avantage numérique à 6:16 sur une passe de Mickaël Bélanger. Serin Ntibashoboye a doublé l’avance des locaux à 11:57, Mathieu Blanchet poursuivant avec un filet sans aide à 15:14.

William Dumont a rétréci l’écart 3-1 avec son 5e de la saison dès la 44e seconde de jeu en deuxième, Jason Pitt répliquant un peu moins de cinq minutes plus tard pour les Mercenaires, profitant d’un avantage numérique pour redonner une avance de trois buts aux Mercenaires à 5:41. Jason Breton a inscrit le 2e but des Beaucerons à 6:40 et le pointage est resté le même jusqu’en début de 3e, Guillaume Ouellet ramenant l’écart à 4-3 à 1:32 au début de la troisième.

Les Mercenaires ont concrétisé leur victoire avec trois buts rapides en fin de rencontre, ceux-ci étant l’œuvre de Jordan Hewey sans aide à 14:06, de Serin Ntibashoboye à 15:15 et de Mathieu Blanchet qui a complété dans un filet désert à 18:01.

Le Pavage Jirico blanchit le Plastiques Moore

Pendant ce temps, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli recevait la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien dans un match présenté à l’aréna de Saint-Pamphile. Hubert Potvin a donné l’avance 1-0 au Pavage Jirico en inscrivant le seul but de la période initiale en avantage numérique à 19:20.

Frédérick Dionne a doublé cette avance dès la 48e seconde de jeu en deuxième, étant ensuite complice du 6e de la saison d’Édouard Ouellet qui portait la marque 3-0 en toute fin d’engagement, à 17:50.

Jean-Sébastien Boudreault a complété la marque en milieu de troisième pour le Pavage Jirico qui a dominé 37-30 au chapitre des tirs au but, le blanchissage allant à la fiche de Félix-Antoine Leblond qui a ainsi décroché la troisième étoile de cette première semaine d’activités en 2026.

Le Décor Mercier s’impose à domicile

Mené par François Gagnon (1-3-4) et Justin Bernier qui a inscrit un doublé, le Décor Mercier de Montmagny a bien amorcé l’année 2026 en prenant la mesure des Éperviers de Saint-Charles 6-4 dans le dernier match présenté samedi soir à l’aréna de Montmagny.

Après que Tyler Cantin eut donné l’avance aux Éperviers à 11:09 en première, les Magnymontois ont répliqué avec deux buts rapides d’Alexandre Larouche, les deux assistés de François Gagnon qui a été nommé deuxième étoile de la semaine dans la LHCS : Larouche a d’abord créé l’égalité lors d’un avantage numérique à 14:43 avant de donner l’avance aux siens deux minutes plus tard, à 16:42.

Le Décor Mercier s’est donné une avance de trois buts avec deux buts consécutifs en début de deuxième, soit ceux de Justin Bernier à 2:45 et de Danick Gaudreau à 7:14 avant que Tyler Cantin ne ramène cet écart à deux buts avec son deuxième de la rencontre à 7:43.

Charles Bergeron a permis aux Éperviers de créer l’égalité avec deux buts en première moitié de troisième, ce dernier rétrécissant la marque 4-3 à 2:05 avant de créer l’égalité à 7:38. Notons que Tyler Cantin, qui a participé aux quatre buts des Éperviers, s’est fait complice de ces deux filets. Justin Bernier a profité d’un avantage numérique pour inscrire ce qui allait devenir le but de la victoire en avantage numérique à 14:15, assisté de Sammy Dubois et de François Gagnon qui allait concrétiser la victoire des siens en marquant dans un filet désert à 19:49.

Classement et pointeurs

Avec leurs victoires, les Mercenaires de Lotbinière ainsi que le Pavage Jirico maintiennent leur position de tête au classement général. Chaque équipe a 21 points, Lotbinière ayant toutefois un match en main sur le Pavage Jirico.

Montmagny suit les deux meneurs avec 20 points en 15 matchs, Saint-Joseph et Saint-Damien demeurant à distance raisonnable (17 points chacun), quatre de mieux que Sainte-Marie et Saint-Charles qui ont 13 points chacun. Inactifs au cours du week-end, les Hunters de Saint-Prosper ferment la marche avec 8 points.

Soulignons que ce sont trois joueurs du Décor Mercier qui dominent la colonne des pointeurs en ce début d’année 2026, François Gagnon menant avec 29 points, un de plus qu’Alexandre Larouche et deux de plus que Justin Bernier.

Prochains matchs

Un calendrier chargé de cinq rencontres sera à l’affiche le week-end prochain.

Les huit équipes du circuit seront toutes en action le vendredi 9 janvier alors que Saint-Damien sera à Saint-Prosper à 20 h 30, que Montmagny visitera Lotbinière (20 h 30 également), que Saint-Charles recevra Saint-Jean-Port-Joli (20 h 55) et que Sainte-Marie se rendra à Saint-Joseph, rencontre débutant à 21 h. Puis le dimanche 11 janvier, les Hunters de Saint-Prosper se rendront au Centre Caztel pour se mesurer au Giovannina, rencontre qui débutera à 18 h 15.