Ryan Gagné nommé parmi les joueurs du mois RDS de décembre

La Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) a publié l’identité des joueurs RDS par excellence du mois de décembre et on y retrouve le gardien Ryan Gagné des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

La jeune recrue de 17 ans s’attire de plus en plus les réflecteurs. En deux parties, il a remporté deux gains incluant un jeu blanc en prime.

La « sensation » des Condors a fermé la porte à 57 des 59 tirs reçus pour un taux d’efficacité de ,966 et une moyenne de buts alloués de 1,00. Des statistiques qui le mettent dans une autre catégorie pour le mois de décembre.

Par ailleurs, les Condors affronteront les Braves de Valleyfield aujourd'hui, à l'extérieur, dès 15 h 30.