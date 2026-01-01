Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Condors Beauce-Appalaches

Ryan Gagné nommé parmi les joueurs du mois RDS de décembre

durée 12h00
4 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) a publié l’identité des joueurs RDS par excellence du mois de décembre et on y retrouve le gardien Ryan Gagné des Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

La jeune recrue de 17 ans s’attire de plus en plus les réflecteurs. En deux parties, il a remporté deux gains incluant un jeu blanc en prime.

La « sensation » des Condors a fermé la porte à 57 des 59 tirs reçus pour un taux d’efficacité de ,966 et une moyenne de buts alloués de 1,00. Des statistiques qui le mettent dans une autre catégorie pour le mois de décembre. 

Par ailleurs, les Condors affronteront les Braves de Valleyfield aujourd'hui, à l'extérieur, dès 15 h 30. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ligue régionale de hockey est de retour sur la glace

Publié à 10h00

Ligue régionale de hockey est de retour sur la glace

Les Cobras de Princeville, le Desjardins – Wild de Windsor et le JB de Daveluyville ont remporté leurs matchs de ce samedi soir pour bien amorcer la nouvelle année. Voici le résumé de cette première soirée de hockey dans la Ligue régionale de hockey (LRH) en ce début de 2026. La Guadeloupe 0 — Daveluyville 4 Alex Larrivée a bloqué les 28 ...

LIRE LA SUITE
Le Cool FM battu par les Marquis de Jonquière

Publié hier à 10h00

Le Cool FM battu par les Marquis de Jonquière

Le Cool FM de Saint-Georges s’est incliné 5 à 3 face aux Marquis de Jonquière, ce vendredi soir au Palais des sports de Saguenay, devant une foule de 1 521 spectateurs. La formation beauceronne avait pourtant bien amorcé la rencontre. Dylan Champagne a ouvert la marque dès la 3e minute de jeu en première période, mais Mathieu Lemay a permis aux ...

LIRE LA SUITE
Le Cool FM renoue avec la victoire face au Bataillon

Publié le 2 janvier 2026

Le Cool FM renoue avec la victoire face au Bataillon

Après trois défaites consécutives, le Cool FM de Saint-Georges a retrouvé le chemin de la victoire avec un gain de 4 à 2 contre le Bataillon de Saint-Hyacinthe, dimanche 28 décembre au Centre sportif Lacroix-Dutil. Portée par une performance solide et opportuniste, la formation beauceronne s’est imposée dans un match serré et intense, où chaque ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge