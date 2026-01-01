Ligue régionale de hockey est de retour sur la glace

Les Cobras de Princeville, le Desjardins – Wild de Windsor et le JB de Daveluyville ont remporté leurs matchs de ce samedi soir pour bien amorcer la nouvelle année.

Voici le résumé de cette première soirée de hockey dans la Ligue régionale de hockey (LRH) en ce début de 2026.

La Guadeloupe 0 — Daveluyville 4

Alex Larrivée a bloqué les 28 lancers dirigés vers lui et le JB de Daveluyville (11-4) a signé un gain de 4-0 sur le DLC de La Guadeloupe (8-6-2), samedi soir.

Après une première période sans but, Mathis Lafrance (4e) et Antoine Robillard (2e) ont procuré les devants 2-0 aux vainqueurs en deuxième période.

Jordan Fréchette (7e) et Enrick Forcier (7e) ont complété en troisième alors que 41 lancers ont été dirigés vers les gardiens Jacob Tremblay et Luka Lamontagne.

Avec cette victoire, le JB a rejoint le Dynamik Service agricole de Coaticook au troisième rang du classement avec 22 points.

Saint-Cyrille 4 — Princeville 9

Les Cobras de Princeville ont inscrit cinq buts en troisième période en route vers un gain de 9-4 sur le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (5-10), samedi soir, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

Nicolas Bergeron (4e), Matis Nolette (1er), Maxime Boisvert (13e), Alex Lessard (9e) et Charles Boulanger (10e) ont fait la différence avec leurs buts dans cette troisième période.

Maxandre Landry-Brassard (4e) et Maxime Boisvert, avec le premier de ses deux buts, avaient procuré une avance de 2-0 aux locaux en première période.

Danick Fortin (1er) et Stéphane Savoie (6e) ont répliqué pour les visiteurs en deuxième période, mais Frédérick Mercier (3e) et Benjamin Parent (6e) ont redonné une avance de deux buts à la troupe de Mario Roy.

Mathieu Savard (2e) et Richard Collet (7e) ont complété pour les visiteurs qui ont dirigé 20 tirs vers Loïc Mainguy-Crépault pendant qu’Olivier Gagnon et Tristan Boileau recevaient 32 lancers.

Avec cette victoire, les Cobras (10-3-3) ont maintenant 23 points et sont au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey à un point du Sauro de Lac-Mégantic (11-1-2) et un point devant les formations de Coaticook et Daveluyville qui ont des matchs de plus à jouer.

Val-des-Sources 3 — Windsor 6

Le Desjardins – Wild de Windsor a doublé les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-14) au compte de 6-3, samedi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

Les Windsorois ont pris une avance de 2-0 dès la première période sur les buts d’Antony Compagnat (2e) et de Samuel Roberge (2e).

Charles Marcoux (2e) et Mykaël Létourneau (6e) ont ajouté à l’avance des éventuels vainqueurs de ce match en deuxième période.

Les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot ayant réduit l’écart à un seul but en troisième période grâce à Guillaume Brouillette (4e et 5e) et Francis Corriveau (3e).

Ces trois buts ont été réussis en l’espace de 105 secondes dans la première moitié de cette période.

Maxime Drapeau (5e) et Charles Marcoux (3e) ont complété un peu plus tard dans la période et les 560 amateurs présents au match ont poussé un soupir de soulagement.

Les locaux ont dirigé 43 lancers vers le gardien Drew Morin tandis qu’Alex Leclerc faisait face à 36 lancers.

Le Desjardins – Wild (10-4-1) a maintenant 21 points et est toujours au cinquième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

Un seul match est prévu ce dimanche dans la Ligue régionale de hockey et il opposera Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille et les Nordik Blades à Val-des-Sources.