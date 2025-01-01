Encore deux défaites pour l’Assurancia de Beauce-Sud

Au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, l’Assurancia de Beauce-Sud a vu sa série de défaites s’allonger à quatre, ce week-end.

L’équipe s’est inclinée 3-2 samedi, face aux Bulldogs de Beauce-Centre, puis 4-2 dimanche, contre le Caron de Montmagny.

Samedi, au Centre Frameco, l’Assurancia a pourtant livré une solide performance. Tirant de l’arrière 2-0, l’équipe a montré du caractère en créant l’égalité en troisième période grâce aux buts de François-Xavier Larochelle et Gabriel Leblanc. Mais un but tardif des Bulldogs est venu briser les espoirs des visiteurs. L’Assurancia a pourtant dominé 43-32 au chapitre des tirs au but.

«Je suis déçu pour mes joueurs, ils méritaient de gagner ce soir. Les gars ont travaillé fort et ont joué de l’excellent hockey. Leur gardien a été très bon et il a fait la différence», a souligné l’entraîneur-chef Stéphane Poulin, après le match.

Dimanche, Gabriel Leblanc a frappé tôt dans la rencontre pour donner l’avance aux siens, mais Montmagny a répliqué avec deux buts sans réplique. Gabriel Lessard a ensuite nivelé la marque avec son premier de la saison. Toutefois, un but en désavantage numérique des locaux, combiné à un but dans un filet désert en fin de match, a scellé l’issue de la rencontre.

«On a joué un bon match, mais le résumé du week-end est le manque d’opportunisme. C’est aussi simple que ça», a signalé l’entraîneur adjoint Olivier Gagnon.

L’Assurancia tentera de rebondir samedi, alors qu’elle accueillera les Beaucerons de Sainte-Marie au Centre sportif Lacroix-Dutil, avant de rendre visite au Lafontaine de Bellechasse dimanche.