Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Encore deux défaites pour l’Assurancia de Beauce-Sud

durée 10h00
18 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, l’Assurancia de Beauce-Sud a vu sa série de défaites s’allonger à quatre, ce week-end.

L’équipe s’est inclinée 3-2 samedi, face aux Bulldogs de Beauce-Centre, puis 4-2 dimanche, contre le Caron de Montmagny.

Samedi, au Centre Frameco, l’Assurancia a pourtant livré une solide performance. Tirant de l’arrière 2-0, l’équipe a montré du caractère en créant l’égalité en troisième période grâce aux buts de François-Xavier Larochelle et Gabriel Leblanc. Mais un but tardif des Bulldogs est venu briser les espoirs des visiteurs. L’Assurancia a pourtant dominé 43-32 au chapitre des tirs au but.

«Je suis déçu pour mes joueurs, ils méritaient de gagner ce soir. Les gars ont travaillé fort et ont joué de l’excellent hockey. Leur gardien a été très bon et il a fait la différence», a souligné l’entraîneur-chef Stéphane Poulin, après le match.

Dimanche, Gabriel Leblanc a frappé tôt dans la rencontre pour donner l’avance aux siens, mais Montmagny a répliqué avec deux buts sans réplique. Gabriel Lessard a ensuite nivelé la marque avec son premier de la saison. Toutefois, un but en désavantage numérique des locaux, combiné à un but dans un filet désert en fin de match, a scellé l’issue de la rencontre.

«On a joué un bon match, mais le résumé du week-end est le manque d’opportunisme. C’est aussi simple que ça», a signalé l’entraîneur adjoint Olivier Gagnon.

L’Assurancia tentera de rebondir samedi, alors qu’elle accueillera les Beaucerons de Sainte-Marie au Centre sportif Lacroix-Dutil, avant de rendre visite au Lafontaine de Bellechasse dimanche.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Près de 340 nageurs au Défi de l'érable

Publié à 9h00

Près de 340 nageurs au Défi de l'érable

Quelque 337 nageurs ont participé à la compétition de natation Le Défi de l'érable,  qui a eu lieu à la piscine du Complexe multi-sports de Saint-Georges, le samedi 15 novembre. Il s'agissait de la troisième et dernière manche de La Coupe d'automne, organisée pour les clubs de natation des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches. Samedi, ...

LIRE LA SUITE
Une médaille de bronze pour Amélia Leclerc

Publié à 6h00

Une médaille de bronze pour Amélia Leclerc

Une patineuse de Vallée-Jonction, Amélia Leclerc, a remporté une médaille de bronze, dans le cadre de la compétition Invitation Côte-du-Sud 2025, qui s’est déroulée la fin de semaine dernière à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était inscrite dans la catégorie Artistique STAR 7. L'athlète est membre du Club de patinage artistique Axel, de ...

LIRE LA SUITE
La Guadeloupe conserve sa 2e position

Publié hier à 14h00

La Guadeloupe conserve sa 2e position

Les formations de Windsor, Daveluyville, La Guadeloupe et Coaticook ont signé d’importantes victoires vendredi soir, dans la Ligue régionale de hockey. Voici le résumé de ces rencontres. Saint-Cyrille 5 — La Guadeloupe 9 C’est un match très offensif qui a été présenté entre le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille et le DLC à La ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge