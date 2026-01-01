Nous joindre
Le Cool FM renoue avec la victoire face au Bataillon

2 janvier 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Après trois défaites consécutives, le Cool FM de Saint-Georges a retrouvé le chemin de la victoire avec un gain de 4 à 2 contre le Bataillon de Saint-Hyacinthe, dimanche 28 décembre au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Portée par une performance solide et opportuniste, la formation beauceronne s’est imposée dans un match serré et intense, où chaque but a compté.

Les locaux ont ouvert la marque dès la 2e minute de jeu en avantage numérique grâce à Charles-Antoine Paiement, qui inscrivait son 12e but de la saison, bien servi par William Leblanc et Dylan Labbé. Saint-Hyacinthe a toutefois créé l’égalité en fin de période par l’entremise de Maxime Chagnon, ramenant les deux équipes à la case départ après 20 minutes.

Le Bataillon a pris les devants 2 à 1 au deuxième engagement, profitant d’un avantage numérique pour voir Maxime St-Cyr battre le gardien beauceron. Mais le Cool FM a frappé au tout dernier instant de la période : Anthony Verret a redonné espoir aux siens avec un but marqué à 19:59, juste avant le son de la sirène, grâce à de beaux jeux préparés par Xavier Pouliot et Maxime Lacroix.

C’est en troisième période que Saint-Georges a pris le contrôle. Charles Tremblay a donné l’avance au Cool FM à 7:37, avec l’aide de Lacroix et Allan Caron. Puis, en fin de match, c’est William Leblanc qui a scellé l’issue du duel avec un but dans un filet désert, son 16e de la saison, lors d’un avantage numérique.

Le Cool FM tentera d'aller chercher une première victoire cette année dès ce vendredi, où la troupe de Keven Cloutier défiera les Marquis de Jonquière à 20h sur la route.

