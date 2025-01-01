Études-sport en hockey féminin: camp de sélection les 2 et 10 décembre

Le programme études-sport en hockey féminin à Saint-Georges tiendra des camps de sélection les 2 et 10 décembre prochain.

L’objectif est de former une équipe féminine de 22 filles en M15 D1 relève, pour la rentrée scolaire septembre 2026. Cette nouvelle équipe fera partie du réseau RSEQ pour les joueuses de secondaire 1-2 et 3 grâce à la création d’une toute nouvelle ligue féminine. Ainsi, les sportives auront l’opportunité de jouer dans le réseau scolaire et de faire une quarantaine de matchs la semaine et la fin de semaine. Au total, six équipes ont été sélectionnées pour intégrer cette ligue, soit Saint-Georges, Québec, Rivière-Du-Loup, Longueuil, Lévis et Trois-Rivières.

Le premier camp se déroulera le mardi 2 décembre, de 19 h à 20 h 30, au complexe sportif Matra de Saint-Martin. Puis, le second, aura lieu le mercredi 10 décembre, de 19 h à 20 h 30, au Stade de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

Les filles intéressées doivent s’inscrire sur le site internet https://thfst-georges.com/ avant la date des camps. Notons qu’il est également possible de faire simplement les évaluations pour intégrer le programme classique.

Le programme études-sport

Dans ce programme, tous les après-midis sont consacrés au hockey. Le mardi, mercredi et jeudi, les jeunes sont sur la glace tandis que les lundi et vendredi ce sont des entraînements au gym ou des activités spéciales.

La mise en place du programme études-sport en hockey féminin permet aux athlètes de 12 à 17 ans de bénéficier d’un encadrement individuel bonifié, tant sur le plan scolaire que sportif. En partenariat avec l’École des Deux-Rives et la polyvalente de Saint-Georges, il vise à faire de ces jeunes filles des athlètes de haut niveau en hockey sur glace.

Les participantes perfectionnent leurs habiletés techniques, tactiques, physiques et psychologiques dans un environnement axé sur la coopération et la réussite en équipe.

Portes ouvertes

Le programme études-sport en hockey féminin tiendra une soirée de portes ouvertes le mercredi 26 novembre, de 18 h 30 à 21 h, à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges.