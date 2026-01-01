Les Condors battent les Braves de Valleyfield 5 à 2

Alors qu'ils étaient chez leurs adversaires, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont signé une victoire de 5 à 2 contre les Braves de Valleyfield, ce dimanche.

Tirant de l’arrière 1-0 en première période, les Condors ont créé l’égalité grâce au but d’Édouard Lessard avant de prendre les devants au deuxième engagement avec le 16e but de la saison de Yan Rivière. Les Braves ont toutefois nivelé la marque en avantage numérique en fin de période, forçant l’égalité 2-2 après 40 minutes de jeu.

L'équipe beauceronne a ensuite pris le contrôle du match en troisième période. Justin Bouchard a redonné l’avance aux siens en supériorité numérique, avant que Yan Rivière, avec son deuxième filet de la rencontre, accentue l’écart. Logan Poulin a finalement complété la marque dans un filet désert pour confirmer la victoire des Condors.

Devant le filet, Ryan Gagné a été solide et a été nommé première étoile du match. Ses coéquipiers Philippe Vézina et Yan Rivière ont respectivement reçu la deuxième et la troisième étoile de la rencontre.