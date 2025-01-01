Nous joindre
Retour infructueux pour les Chevaliers de Lévis 

durée 10h00
20 novembre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA 

Après un congé de 10 jours, les Chevaliers de Lévis étaient de retour en action mercredi en Mauricie pour y affronter les Estacades de Trois-Rivières.

Ces derniers étaient défendus par Timothy Dubuc devant la cage alors que Zachary Lainesse était le portier de Lévis. 

La première période est sous le jeu physique alors que l’équipe receveuse tente d’impressionner la foule étudiante présente en ce mercredi après-midi. L’engagement se termine en escarmouche alors que les 10 joueurs présents sur la glace sont impliqués. Les lancers sont à 12-5 après 20 minutes de jeu.

Le second vingt commence en désavantage numérique pour les Chevaliers et les locaux profitent de cette occasion pour s’inscrire à la marque alors que Jérémy Turcot est le buteur. Quelques instants plus tard, Jonathan St-Hilaire s’échange la rondelle avec Charly Roy pour déjouer Dubuc. Un but inscrit à 19:02. Moins de 30 secondes plus tard, Trois-Rivières reprend les devants des mains de Thomas Frigon. Un troisième but inscrit rapidement par les Estacades alors que Jakob Royer déjoue Liannese. Les locaux ont inscrit trois filets en 2 minutes et 12 secondes de jeu au deuxième tiers. La période se termine 3-1 en faveur des Estacades. 

La troisième période est en faveur des Chevaliers au chapitre des lancers, mais ne peuvent déjouer Dubuc. Jakob Royer inscrit un but dans un filet désert. 

La marque finale est de 4-1 Trois-Rivières.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu vendredi 21 novembre à l’aréna de Lévis alors que le Phénix du Collège Esther-Blondin seront les visiteurs à compter de 19h30. 

Les trois étoiles RDS : 
1ᵉʳᵉ étoile : Timothy Dubuc des Estacades 
2ᵉ étoile : Frédéric Bergeon des Estacades 
3ᵉ étoile : Jakob Royer des Estacades 

