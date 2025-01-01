Victoire des Chevaliers malgré les nombreux absents 

Hier soir dans la Ligue de hockey M18 AAA , Nathan Gagnon était le cerbère pour les Chevaliers de Lévis, alors que la troupe de Pier-Luc Giguère se retrouvait avec cinq joueurs réguliers absents.

Une bonne tâche attendait l'équipe de Chaudière-Appalaches, avec quatre joueurs affiliés insérés dans la formation. Le Phénix s’en vient en ville afin de contrer les locaux et de repartir vers Lachenaie avec deux points au classement.

La première période est imposée par le rythme des Chevaliers alors qu’ils remportent de nombreuses batailles pour soutirer la rondelle au Phénix. La tendance se maintient puisque Simon Chartier effectue un excellent travail pour remettre une passe digne de Sports 30 pour Alex Duguay-Caron qui déjoue Nathan Boulanger. En fin de période, les jumeaux St-Hilaire s’allient et c’est Jonathan qui déjoue Boulanger d’un tir à bout portant. Après 20 minutes de jeu, 2-0 pour les Chevaliers.

Le Phénix ne viendra pas à Lévis pour simplement avoir un voyage alors qu’ils sonnent la charge à deux reprises au début du deuxième vingt. Tout d’abord le Collège Esther-Blondin profite d’un bon favorable pour ouvrir le bal, Nathan Vincelette est crédité du but. Quelques instants plus tard, Michael Zephir s’échappe et déjoue Gagnon d’un mouvement gauche-droite. Les Chevaliers comptent reprendre les devants et Anthony Breton déjoue Boulanger. Et à mi-chemin dans l’engagement, les joueurs affiliés se dressent alors que Louis-Félix Gingras sert une savante passe à Antoine Ross qui bat Boulanger d’un tir parfait à sa droite. Après 40 minutes de jeu, 4-2, Lévis.

Le troisième et dernier tiers sonne rapidement pour le Phénix alors qu'Elliot Godbout marque en avantage numérique à 1:03. Les Chevaliers tentent tant bien que mal, c’est le cas de le dire, de tenir le coup et réussissent à le faire alors que Simon Delarosbil inscrit le 5ᵉ but des siens dans un filet désert.

La marque finale 5-3 pour Lévis. Les trois étoiles sont remises à des Chevaliers, soit Simon Chartier, Axel Bolduc, et Anthony Breton.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain, 23 novembre, alors qu’ils visiteront les Grenadiers à Châteauguay à l’aréna Léo-Crépin.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA