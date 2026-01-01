Lac-Mégantic toujours en tête du classement

Quatre matchs étaient disputés en fin de semaine au sein de la Ligue régionale de hockey.

Voici un résumé des parties de samedi soir.

Saint-Cyrille 4 — Princeville 9

Les Cobras de Princeville ont inscrit cinq buts en troisième période en route vers un gain de 9-4 sur le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (5-10), samedi soir, au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière.

Nicolas Bergeron (4e), Matis Nolette (1er), Maxime Boisvert (13e), Alex Lessard (9e) et Charles Boulanger (10e) ont fait la différence avec leurs buts dans cette troisième période.

Maxandre Landry-Brassard (4e) et Maxime Boisvert, avec le premier de ses deux buts, avaient procuré une avance de 2-0 aux locaux en première période.

Danick Fortin (1er) et Stéphane Savoie (6e) ont répliqué pour les visiteurs en deuxième période, mais Frédérick Mercier (3e) et Benjamin Parent (6e) ont redonné une avance de deux buts à la troupe de Mario Roy.

Mathieu Savard (2e) et Richard Collet (7e) ont complété pour les visiteurs qui ont dirigé 20 tirs vers Loïc Mainguy-Crépault pendant qu’Olivier Gagnon et Tristan Boileau recevaient 32 lancers.

Avec cette victoire, les Cobras (10-3-3) ont maintenant 23 points et sont au deuxième rang du classement de la Ligue régionale de hockey à un point du Sauro de Lac-Mégantic (11-1-2) et un point devant les formations de Coaticook et Daveluyville qui ont des matchs de plus à jouer.

Val-des-Sources 3 — Windsor 6

Le Desjardins – Wild de Windsor a doublé les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-14) au compte de 6-3, samedi soir, au Centre J.-A.-Lemay.

Les Windsorois ont pris une avance de 2-0 dès la première période sur les buts d’Antony Compagnat (2e) et de Samuel Roberge (2e).

Charles Marcoux (2e) et Mykaël Létourneau (6e) ont ajouté à l’avance des éventuels vainqueurs de ce match en deuxième période.

Les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot ayant réduit l’écart à un seul but en troisième période grâce à Guillaume Brouillette (4e et 5e) et Francis Corriveau (3e).

Ces trois buts ont été réussis en l’espace de 105 secondes dans la première moitié de cette période.

Maxime Drapeau (5e) et Charles Marcoux (3e) ont complété un peu plus tard dans la période et les 560 amateurs présents au match ont poussé un soupir de soulagement.

Les locaux ont dirigé 43 lancers vers le gardien Drew Morin tandis qu’Alex Leclerc faisait face à 36 lancers.

Le Desjardins – Wild (10-4-1) a maintenant 21 points et est toujours au cinquième rang du classement de la Ligue régionale de hockey.

La Guadeloupe 0 — Daveluyville 4

Alex Larrivée a bloqué les 28 lancers dirigés vers lui et le JB de Daveluyville (11-4) a signé un gain de 4-0 sur le DLC de La Guadeloupe (8-6-2), samedi soir.

Après une première période sans but, Mathis Lafrance (4e) et Antoine Robillard (2e) ont procuré les devants 2-0 aux vainqueurs en deuxième période.

Jordan Fréchette (7e) et Enrick Forcier (7e) ont complété en troisième alors que 41 lancers ont été dirigés vers les gardiens Jacob Tremblay et Luka Lamontagne.

Avec cette victoire, le JB a rejoint le Dynamik Service agricole de Coaticook au troisième rang du classement avec 22 points.

Saint-Cyrille 5 — Val-des-Sources 4

Par ailleurs, dans le seul match disputé dimanche, les buts de David Côté (7e) et de Richard Collet (9e) en troisième période ont permis au Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille de l’emporter au compte de 5-4 contre les Nordik Blades à Val-des-Sources, ce dimanche.

Côté et Collet, en plus de Benjamin Mathieu (9e), avaient permis à Saint-Cyrille de combler un déficit de 3-0 plus tôt dans cette rencontre.

Les buteurs pour les Nordik Blades sont Francis Corriveau (4e), William Garneau (1er), Alexis Lemelin (1er) et Alexandre Grenier (6e).

Les gardiens pour Saint-Cyrille, Olivier Gagnon et Tristan Boileau, ont reçu 31 lancers contre 35 pour Drew Morin.

Classement

Avec cette première fin de semaine de 2026 qui est derrière nous, le Sauro de Lac-Mégantic mène le classement avec 24 points en 14 matchs suivi par les Cobras de Princeville qui ont 23 points en 16 matchs.

Le Dynamik Service agricole de Coaticook et le JB de Daveluyville ont 22 points en 14 et 15 matchs, respectivement.

Le Desjardins – Wild de Windsor a 21 points en 15 matchs, le DLC de La Guadeloupe suit avec 18 points en 16 matchs sans oublier les Constructions Côté de Louiseville qui ont 15 points en 15 matchs.

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille a 12 points contre 5 pour les Lumberjacks d’East Angus et 0 pour les Nordik Blades de Val-des-Sources.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey