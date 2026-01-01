Nous joindre
Victoire en prolongation pour l'Assurancia Beauce-Sud

durée 06h00
6 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

À domicile le 3 janvier, Saint-Georges a signé une importante victoire de 4 à 3, en prolongation contre Montmagny, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

Les locaux ont dirigé 41 tirs vers le filet adverse, tandis que Montmagny en a obtenu 44. Le but gagnant en prolongation a été inscrit par Andy Gagné (No 93).

Il s’agissait d’une deuxième victoire en quatre matchs pour Saint-Georges, et de la septième rencontre de la saison décidée en prolongation. Le gardien Hubert Tougas a été solide devant le filet avec une performance de 41 arrêts, récoltant la victoire.

Les buteurs de l'Assurancia ont été Félix Larochelle (No 9), Samuel Landry (No 27), Mathieu-Olivier Paquet (No 12) et Andy Gagné (No 93). Mathieu-Olivier Paquet a d’ailleurs été nommé joueur du match grâce à une récolte d’un but et une passe.

Après la rencontre, l’entraîneur Stéphane Poulin a souligné l’amélioration du jeu collectif et de l’implication de son équipe.

Défaite à Lévis le lendemain

Le lendemain, Saint-Georges s’est incliné 4 à 1 face à Lévis. Tom Larochelle a ouvert la marque, mais l’indiscipline a coûté cher à l’équipe, alors que Lévis a inscrit tous ses buts en avantage numérique, incluant un dernier dans un filet désert.

L’entraîneur a mentionné que malgré de bonnes occasions de marquer, les pénalités ont fait pencher l’issue du match en faveur de l’adversaire.

Le club sera sur la route en fin de semaine: vendredi à Saint-Agapit, face à Lotbinière, et dimanche à Montmagny.

Joueurs du mois

L'équipe a nommé ses deux joueurs du mois de décembre. 

En effet, c’est le joueur du mois de novembre qui remporte de nouveau la palme. Il s’agit de Mathieu-Olivier Paquet, mais cette fois, il n’est pas seul: ex æquo, il partage le titre avec son coéquipier Louis-David Veilleux.

En six rencontres de saison régulière en décembre, Mathieu-Olivier a récolté cinq buts et une passe, tandis que Louis-David, un défenseur, a inscrit cinq passes à sa fiche.

«Mathieu-Olivier est un attaquant fiable sur qui on peut compter à chaque match. On sait exactement ce qu’il va nous apporter. Louis-David, lui, est l’un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de notre ligue. Fiable et efficace dans toutes les facettes du jeu, c’est un gars mature», a expliqué l’entraîneur-chef, Stéphane Poulin.

Le personnel d’entraîneurs attribue des points aux joueurs selon une formule semblable à celle des trois étoiles. Mathieu-Olivier Paquet en a récolté cinq en décembre, tout comme Louis-David, ce qui leur permet de remporter le titre de joueur du mois Club Piscine.

