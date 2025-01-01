Il y a une égalité à cinq équipes au premier rang du classement de la Ligue régionale de hockey, à la suite des cinq matchs disputés vendredi et hier.

Voici un résumé des deux matchs de ce samedi soir pour les détails.

Les Cobras de Princeville (6-2-2) ont marqué 38 buts dans les cinq derniers matchs.

Ils ont défait les Lumberjacks d’East Angus au compte de 9-3, samedi soir au Centre sportif Paul-de-la-Sablonnière, pour rejoindre Windsor, Coaticook, Daveluyville et Lac-Mégantic en tête du classement de la Ligue régionale de hockey.

La troupe de Mario Roy a pris une avance de 3-0, dans la deuxième moitié de la première période, sur les buts de Charles Boulanger (4e), Bryan Gardner (4e) et Maxime Boisvert (7e).

Ils ont ajouté deux buts à cette avance, en deuxième période, avec ceux d’Alex Lessard (5e) et Frédérick Mercier (2e) pendant que Marc-Antoine Perron (3e) et Benjamin Leclerc (1er) répliquaient pour East Angus.

Philippe Lecours (4e), Alex Lessard (6e), Frédéric Lévis (5e) et Bryan Gardner (5e) ont complété en troisième période tout comme Lucas Stevenson (1er) pour les Lumberjacks.

Les Cobras ont dirigé 31 tirs vers Benjamin Rémillard pendant que Loïc Mainguy-Crépault recevait 27 lancers.

Il faudra surveiller l’affrontement entre le Desjardins – Wild de Windsor et les Nordik Blades à Val-des-Sources, ce dimanche, car Windsor pourrait prendre le premier rang du classement avec une victoire.

Windsor a des matchs en main sur toutes les équipes de la ligue.

Pendant que Princeville jouait contre East Angus, le Dynamik Service agricole de Coaticook (7-2) signait un important gain de 3-2 sur le DLC à La Guadeloupe (5-3-2).

Tommy Brunelle (1er) a fait la différence avec son but marqué à 3:11 en troisième période.

Les autres buts des vainqueurs ont été réussis par Charles-Étienne Lamy (4e) et Donovan Côté (2e) en première période.

Olivier Jacques (1er) et Patrice Charbonneau (3e) ont répliqué pour la formation beauceronne qui a toujours été dans le coup.

Les gardiens de but Phil-Antoine Trépanier et Luka Lamontagne ont reçu 23 lancers chacun.

Un seul match présenté en ce dimanche dans la LRH alors que le Desjardins – Wild de Windsor pourrait prendre le premier rang du classement s’il remporte son match contre les Nordik Blades à Val-des-Sources.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey