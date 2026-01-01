Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue régionale de hockey

Luttes féroces au classement des équipes

durée 12h00
8 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Robert Legault

Il reste quatre semaines à la saison régulière 2025-2026 dans la Ligue régionale de hockey et la lutte est toujours féroce pour les premières positions du classement.

Le Sauro de Lac-Mégantic (11-1-2) mène toujours le classement avec 24 points suivi des Cobras de Princeville (10-3-3) avec 23 points.

Le Dynamik Service agricole de Coaticook (11-3) et le JB de Daveluyville (11-4) ont 22 points et le Desjardins – Wild de Windsor (10-4-1) a 21 points.

Le DLC de La Guadeloupe (8-6-2) n’est pas loin des équipes de tête avec 18 points, mais il doit surveiller les Constructions Côté de Louiseville (7-7-1) qui ont 15 points et qui aimeraient terminer parmi les six équipes de tête pour éviter la série de qualification deux de trois.

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (6-10) a encore des chances mathématiques de terminer parmi les six premiers au classement général avec ses 12 points.

Enfin, les Lumberjacks d’East Angus (2-13-1) et les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-15) sont assurés de participer à la ronde de qualification deux de trois qui aura lieu du 6 au 8 février.

Les matchs du vendredi 9 janvier mettront aux prises Princeville et Louiseville, Lac-Mégantic et Saint-Cyrille, Daveluyville et Coaticook, Val-des-Sources et La Guadeloupe, ainsi qu'East Angus et Windsor.

Samedi, il n'y aura qu'une seule partie, alors que les hostilités se feront entre Coaticook et Louiseville.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Victoire en prolongation pour l'Assurancia Beauce-Sud

Publié le 6 janvier 2026

Victoire en prolongation pour l'Assurancia Beauce-Sud

À domicile le 3 janvier, Saint-Georges a signé une importante victoire de 4 à 3, en prolongation contre Montmagny, au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches. Les locaux ont dirigé 41 tirs vers le filet adverse, tandis que Montmagny en a obtenu 44. Le but gagnant en prolongation a été inscrit par Andy Gagné (No 93). Il ...

LIRE LA SUITE
Lac-Mégantic toujours en tête du classement

Publié le 5 janvier 2026

Lac-Mégantic toujours en tête du classement

Quatre matchs étaient disputés en fin de semaine au sein de la Ligue régionale de hockey. Voici un résumé des parties de samedi soir. Saint-Cyrille 4 — Princeville 9 Les Cobras de Princeville ont inscrit cinq buts en troisième période en route vers un gain de 9-4 sur le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (5-10), samedi soir, au Centre ...

LIRE LA SUITE
Les Condors battent les Braves de Valleyfield 5 à 2

Publié le 5 janvier 2026

Les Condors battent les Braves de Valleyfield 5 à 2

Alors qu'ils étaient chez leurs adversaires, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont signé une victoire de 5 à 2 contre les Braves de Valleyfield, ce dimanche. Tirant de l’arrière 1-0 en première période, les Condors ont créé l’égalité grâce au but d’Édouard Lessard avant de prendre les devants au deuxième engagement avec le 16e but de la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge