Luttes féroces au classement des équipes

Il reste quatre semaines à la saison régulière 2025-2026 dans la Ligue régionale de hockey et la lutte est toujours féroce pour les premières positions du classement.

Le Sauro de Lac-Mégantic (11-1-2) mène toujours le classement avec 24 points suivi des Cobras de Princeville (10-3-3) avec 23 points.

Le Dynamik Service agricole de Coaticook (11-3) et le JB de Daveluyville (11-4) ont 22 points et le Desjardins – Wild de Windsor (10-4-1) a 21 points.

Le DLC de La Guadeloupe (8-6-2) n’est pas loin des équipes de tête avec 18 points, mais il doit surveiller les Constructions Côté de Louiseville (7-7-1) qui ont 15 points et qui aimeraient terminer parmi les six équipes de tête pour éviter la série de qualification deux de trois.

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille (6-10) a encore des chances mathématiques de terminer parmi les six premiers au classement général avec ses 12 points.

Enfin, les Lumberjacks d’East Angus (2-13-1) et les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-15) sont assurés de participer à la ronde de qualification deux de trois qui aura lieu du 6 au 8 février.

Les matchs du vendredi 9 janvier mettront aux prises Princeville et Louiseville, Lac-Mégantic et Saint-Cyrille, Daveluyville et Coaticook, Val-des-Sources et La Guadeloupe, ainsi qu'East Angus et Windsor.

Samedi, il n'y aura qu'une seule partie, alors que les hostilités se feront entre Coaticook et Louiseville.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey