Matchs et classement serrés dans la LHCS

Ce n’est pas l’action qui manquait, alors qu’un calendrier chargé de cinq rencontres était au programme cette dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Ce week-end a été l’affaire des Hunters de Saint-Prosper et des Éperviers de Saint-Charles vendredi soir, du Plastiques Moore de Saint-Damien le lendemain ainsi que du Pavage Jirico et du Giovannina qui ont signé des victoires dimanche après-midi.

Fait à noter, tous ces matchs se sont terminés par des marges d’un ou deux buts, deux nécessitant même de la prolongation.

Les Hunters surprennent les Mercenaires

La fin de semaine s’est amorcée vendredi soir à l’aréna de Saint-Gilles par un affrontement entre les Mercenaires de Lotbinière et les Hunters de Saint-Prosper qui ont pris la mesure des Mercenaires par la marque de 3-1.

Alexandre Fortier a permis aux locaux de prendre une avance de 1-0 tôt en première période, complétant une manœuvre de Nicolas Castonguay et Tommy Desrochers à 2:43. Les Hunters, par le biais de leur attaquant Nickolas Morin qui a inscrit un doublé, ont ensuite pris les devants, Morin marquant tout d’abord à forces égales sur une passe de Darius Gibson à 6:31 avant de donner l’avance aux siens en avantage numérique à 8:26, sur une passe de Jérémie Roy.

William Poulin, avec un but sans aide à 11:31 en troisième, a inscrit le but d’assurance pour les Hunters qui ont été opportunistes avec trois buts sur 22 tirs, les Mercenaires lançant à 40 reprises contre Léo Deblois qui a mérité la victoire.

Saint-Charles s’impose en prolongation

Dans la deuxième rencontre présentée vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, un filet de Keven Dupont inscrit dès la 27e seconde de jeu en prolongation a propulsé les Éperviers de Saint-Charles vers un gain de 4-3 sur le Pavage Jirico qui subissait ainsi un troisième revers de suite, soit deux en supplémentaire et un à la régulière.

Les Éperviers ont sonné la charge dès la période initiale avec deux buts sans réplique. Mathis Paradis a donné les devants aux visiteurs à 1:02, Mathieu Aubin creusant l’écart en fin d’engagement à 19:03.

Les joueurs du Pavage Jirico ont pris le contrôle de la période médiane avec, à leur tour, trois buts consécutifs, soit ceux de Zacharie Dumas dès la 39e seconde de jeu, Nicolas Lamarre créant l’égalité à 5:07. Charles Hébert a profité d’un avantage numérique pour donner l’avance aux siens à 19:19, Gabriel Bouchard forçant la tenue d’une période supplémentaire à 15:02 en troisième.

Dupont a tranché le débat en faveur des visiteurs qui ont dirigé 42 tirs vers la cage défendue par Félix-Antoine Tremblay, le Pavage Jirico lançant à 39 reprises contre celle de Mikaël Grenier qui a signé la victoire.

Victoire du Plastiques Moore contre Montmagny

Un match était à l’affiche à samedi soir, alors que le Plastiques Moore de Saint-Damien recevait la visite du Décor Mercier de Montmagny à l’aréna J.E. Métivier. Les 150 personnes présentes ont vu Charles-Dulac Simard et Raphaël Corriveau enregistrer des doublés, permettant aux Bellechassois de l’emporter par la marque de 5-3.

Xavier Martel a donné les devants 1-0 au Plastiques Moore lors d’un avantage numérique à 7:11, le Décor Mercier répliquant avec deux buts rapides, soit ceux d’Alexandre Larouche en avantage numérique, lui aussi, à 9:08 et de Danick Gaudreau sans aide à 10:33. Raphaël Corriveau, avec son premier de la rencontre, a permis aux locaux de retraiter au vestiaire alors qu’il ne restait que 12 secondes à jouer dans l’engagement.

Ce filet a semblé donner des ailes au Plastiques Moore qui s’est donné une avance de deux buts en période médiane. Charles Dulac-Simard a donné l’avance aux siens à 4:52 puis à 17:40, Raphaël Corriveau portait la marque 4-2 avec son deuxième de la rencontre. Alex Vaillancourt a rétréci l’écart à un seul but avec son premier de la saison pour le Décor Mercier à la 4e minute, Charles Dulac-Simard inscrivant le filet d’assurance un peu plus de deux minutes plus tard, à 6:18.

Le Pavage Jirico prend sa revanche

Vaincu à domicile par le Familiprix de Saint-Joseph en début de saison, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli retrouvait les Joselois dimanche après-midi au Centre Frameco de Saint-Joseph. Devant 368 spectateurs, la formation de la Côte-du-Sud a pris sa revanche, l’emportant à son tour par la marque de 4-3 en temps réglementaire.

Chaque équipe s’est inscrite au pointage en première période, Mathieu Bélanger donnant les devants au Pavage Jirico à 8:48 avant qu’Alexandre Lamarre ne crée l’égalité pour le Familiprix lors d’un avantage numérique à 13:15. Maxime Cliche a donné l’avance aux Joselois dès la 43e seconde de jeu en deuxième, ce but étant le seul de l’engagement médian.

Le Pavage Jirico a amorcé la troisième période avec force avec deux buts rapides dès la première minute de jeu, soit ceux d’Édouard Ouellet en avantage numérique, sans aide à 13 secondes et de Nicolas Lamarre 23 secondes plus tard. Le pointage est resté jusqu’à la fin de l’engagement, Frédérick Dionne marquant le 4e but des vainqueurs dans un filet désert à 18:39.

Le Familiprix a continué à attaquer, Philippe-Olivier Rochette marquant le 3e buts des siens à 19:05, ce qui complétait le pointage.

La prolongation sourit au Giovannina

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté au Centre Caztel de Sainte-Marie, Éperviers de Saint-Charles et Giovannina se sont livré une chaude lutte, Sainte-Marie signant un gain de 3-2 en prolongation devant les Bellechassois qui récoltent trois points sur une possibilité de quatre au cours du week-end.

Les Éperviers ont pris le contrôle du match en première avec deux buts contre un pour les Mariverains. Après que Louis Nadeau a eu donné les devants aux locaux à 10:59, Gabriel Bouchard avec son 4e de l’année à 14:08 a créé l’égalité, son coéquipier Maxime Aubin donnant les devants aux siens lors d’un avantage numérique à 17:24.

Jérémy Roy a créé l’égalité pour le Giovannina en deuxième, complétant une manœuvre de Samuel Landry et Jacob Roy à 4:21. Le pointage étant resté le même à la fin de l’engagement et les deux équipes ne pouvant faire de maître après 60 minutes de jeu, une période de prolongation s’est avérée nécessaire et Alexis Côté, avec un filet sans aide à 1:45, a procuré la victoire au Giovannina qui a dominé 40-38 au chapitre des tirs au but.

Classement et prochains matchs

Après les matchs de cette 9e fin de semaine, le classement demeure serré dans les deux sections ainsi qu’au classement général avec Saint-Jean-Port-Joli, meneur dans l’Est avec 13 points en 9 parties, suivi de Saint-Damien à 12 points ainsi que Lotbinière et Saint-Joseph qui, à 11 points chacun, dominent la section Ouest. Montmagny (8 points), Sainte-Marie et Saint-Charles (7 points) ainsi que Saint-Prosper (6 points) sont à portée des meneurs.

Soulignons que cinq rencontres seront également à l’affiche le week-end prochain, dont trois qui seront présentées le vendredi 28 novembre : à 20 h 30, Saint-Prosper recevra Montmagny alors que Saint-Jean-Port-Joli sera à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires. Puis à 20 h 55, Mercenaires et Éperviers croiseront à nouveau le fer, du côté de l’aréna de Saint-Charles cette fois.

Le samedi 29 novembre, on aura droit à un affrontement entre Saint-Damien et le Décor Mercier à 20 h 30 à l’aréna de Montmagny et enfin, le dimanche 30 novembre, Saint-Prosper se déplacera au centre Frameco pour y affronter le Familiprix, match débutant à 14 h.

Rédaction: Serge Lamontagne, relationniste