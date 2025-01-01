Les Chevaliers de Lévis l'emportent contre Châteauguay

Nathan Gagnon demeurait le portier pour les Chevaliers de Lévis en ce dimanche alors que Nathan Chénier était son opposant pour les Grenadiers de Châteauguay.

La première période se met en branle et c’est les locaux qui s’inscrivent au cadran en premier alors que Gagnon est battu d’un tir parfait de Damien Leduc à 4:10. Les protégés de Giguère veulent bien niveler la marque contre les Grenadiers en attaquant le filet à 8 reprises et une de celles-ci est fructueuse alors que Benjamin Corso effectue un tir sur réception et bat Chénier en avantage numérique. Après 20 minutes, 1-1 au pointage.

Le deuxième vingt commence en attaque à cinq pour Lévis et rapidement ils s'inscrivent à la marque alors que Jacob Boucher bat le cerbère Chénier. Avec une mince avance d’un seul but, les Chevaliers doivent résister à deux désavantages numériques et c’est ce qu’ils font lorsqu'ils réussissent à bloquer les Grenadiers. 40 minutes jouées à Châteauguay et 2-1 au cadran.

Le dernier droit de ce match laissera place à du jeu relevé alors que les Grenadiers tenteront de revenir dans la partie. Les Chevaliers ont augmenté leur jeu d’un cran comparativement au premier vingt, mais ça n’empêche pas les Grenadiers de niveler le pointage alors qu'Olivier Charron bat le numéro 35 de Lévis d’un tir provenant de l’arrière du filet. Tout est à refaire, mais Christopher St-Hilaire s’assure de redonner les devants aux siens alors qu’il récupère un lancer de son frère Jonathan. Lévis résiste aux attaques des Grenadiers pour quitter la Montérégie avec une seconde victoire ce weekend.

La marque finale est 3-2 pour Lévis.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu vendredi 28 novembre alors que les Trifluviens seront en visite. Les Estacades disputeront la victoire aux Chevaliers dès 19 h 30 à l’Aréna de Lévis.

Les trois étoiles RDS:

1ᵉre étoile : Christopher St-Hilaire des Chevaliers

2ᵉ étoile : Jonathan St-Hilaire des Chevaliers

3ᵉ étoile : Nathan Chénier des Grenadiers