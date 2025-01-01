L’Assurancia met fin à sa série de défaites et rebondit en prolongation

Moins de 24 heures après un revers difficile de 7 à 1 contre Sainte-Marie, l’Assurancia s'est démenée face à Bellechasse.

L'équipe de Saint-Georges a démontré beaucoup de caractère en mettant fin à sa série de cinq défaites consécutives grâce à une victoire de 3 à 2 en prolongation face à Bellechasse, lors d’un match âprement disputé à Saint-Charles.

La première période s’est conclue sans but, les deux équipes offrant un jeu discipliné et serré.

En deuxième période, Ben Grégoire a ouvert la marque pour Saint-Georges, mais Bellechasse a répliqué avec deux filets pour prendre les devants.

En troisième période, l’Assurancia a refusé d’abandonner. Gabriel Leblanc a créé l’égalité tôt dans l’engagement, forçant une prolongation pour la sixième fois cette saison. Le but victorieux est venu du bâton de Mathieu Olivier Paquet, qui a inscrit son sixième de la saison en avantage numérique grâce à une passe précise du capitaine François-Xavier Larochelle.

Résultat : St-Georges 3 – Bellechasse 2 (Prolongation)

Tirs au but : St-Georges 30 – Bellechasse 26

Le repos sera de courte durée puisque l’équipe reprendra la route dès mercredi soir pour participer à la 43e édition du Tournoi Junior St-Romuald Lefrançois-Lorrain, le plus important tournoi Junior AA (B) au Québec.