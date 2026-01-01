Club de natation régional de Beauce: récolte de 9 médailles

Les 23 athlètes du Club de natation régional de Beauce, qui ont participé à la compétition Défi Nez Rouge le mois dernier, sont revenus avec neuf médailles.

L'événement a eu lieu du 12 au 14 décembre, au Peps de l'Université Laval à Québec, qui a accueilli plus de 700 nageurs provenant des quatre coins de la province.

Toutes les médailles ont été gagnées par trois membres du club: Julianne Vachon, avec trois en or (100 m libre, 200 m libre et 200 m brasse), une d'argent (400 m libre), et une en bronze (100 m brasse); Emy Laflamme, argent (100 m brasse) et bronze (200 m brasse); et Hubert Bergeron avec un doublé de bronze (100 m libre et 200 m x 4 nages).

Ces mêmes trois nageurs ont aussi établi des records de performance de l'équipe, soit six par Vachon, deux par Bergeron et un par Laflamme.

Les autres membres du CNRB qui ont pris part à la compétition étaient Elliot Berberi, Flora Bédard, Jean-Mikaeel Didier, Julia Dulac, Simone Dutil, Maude Frenette, Maxim Frenette, Stéphanie Giroux, Mathilde Jacques, Béatrice Labbé, Ilana Lessard, Laurence Paré, Marilie Rodrigue, Mathilde Sirois, Ophélie Sirois, Jade Tanguay et Gabrielle Vachon.

Avec la collaboration de Stéphanie Tremblay du CNRB.