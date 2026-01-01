Le Défi Château de neige de retour dans la région

Cet hiver, sortez vos pelles! Le Défi Château de neige revient en Chaudière-Appalaches pour vous faire bouger. Jusqu’au 9 mars, profitez de l’hiver tout en courant la chance de remporter de fabuleux prix.

L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) est fière de présenter le défi qui célèbre ses 15 ans d’existence. Le but est simple: inciter les gens à bouger dehors et à s’amuser en construisant un château de neige.

«Cette activité gratuite permet de jouer dehors tout en réalisant une activité physique en plein air. L’an dernier, plus de 1 500 personnes ont contribués à la construction d’une centaine de château de neige», précise l’agent de communication à l’URLS-CA, Jacob Cassidy.

Pour participer, il suffit de construire un château de neige à l’endroit de votre choix, de l’immortaliser en photo et de partager celle-ci au www.defichateaudeneige.ca. Peu importe la taille ou la forme, chaque construction compte. L’important, c’est de profiter du grand air.

Les personnes inscrites courent la chance de remporter l’un des prix offerts par les sites de plein air de la région.

Un nouveau concours pour les écoles

Le concours scolaire, signé MF Aventure, s’ajoute à la programmation de l’édition 2026. Deux écoles de la région remporteront une animation d’une journée à leur école. L’activité Fort 3D propose un assemblage de blocs permet aux élèves de réaliser différents projets créatifs.

Pour participer, le personnel des établissements scolaires doivent réaliser une construction avec leurs élèves et la déposer sur le site en précisant « Écoles » à la question « Type de château ».

Le site Internet du défi propose aux intervenants des outils pour adapter l’activité aux différents groupes d’âge et pour l’inclure aux contenus pédagogiques.