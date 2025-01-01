Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Le centre d’arts martiaux Kaizen, situé à Saint-Georges, a remporté le prix Grand Gagnant Sport et Santé lors du prestigieux Gala Aurora de Vision PME, un événement qui souligne l’excellence et l’innovation des entreprises du Québec.

Sélectionné parmi plusieurs organisations inspirantes, Kaizen s'est distingué par son approche globale du bien-être, sa contribution à la santé physique et mental ainsi que pour son implication active dans la communauté beauceronne. L’école se démarque par sa mission d'offrir un environnement sécuritaire, inclusif et discipliné où chacun peut évoluer, peu importe l’âge ou le niveau.

« Cette distinction reflète entièrement la force de notre communauté. Kaizen n’est pas qu’un centre d’arts martiaux : c’est une famille, un mouvement et un lieu où les gens viennent se transformer autant physiquement que mentalement. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous bâtissons ensemble », a mentionné l'entreprise par voie de communiqué de presse.

Notons que Kaizen est un centre d’arts martiaux situé à Saint-Georges qui offre des programmes spécialisés en jiu-jitsu brésilien (JJB), boxe, MMA, Muay-Thai et autres disciplines. Reposant sur les valeurs de respect, de discipline, d’amélioration continue et de dépassement

personnel, Kaizen accueille chaque année des centaines de membres, de tous âges et de tous niveaux.