Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Grand Gagnant Sport et Santé

Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

durée 09h00
26 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le centre d’arts martiaux Kaizen, situé à Saint-Georges, a remporté le prix Grand Gagnant Sport et Santé lors du prestigieux Gala Aurora de Vision PME, un événement qui souligne l’excellence et l’innovation des entreprises du Québec.

Sélectionné parmi plusieurs organisations inspirantes, Kaizen s'est distingué par son approche globale du bien-être, sa contribution à la santé physique et mental ainsi que pour son implication active dans la communauté beauceronne. L’école se démarque par sa mission d'offrir un environnement sécuritaire, inclusif et discipliné où chacun peut évoluer, peu importe l’âge ou le niveau.

« Cette distinction reflète entièrement la force de notre communauté. Kaizen n’est pas qu’un centre d’arts martiaux : c’est une famille, un mouvement et un lieu où les gens viennent se transformer autant physiquement que mentalement. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous bâtissons ensemble », a mentionné l'entreprise par voie de communiqué de presse.

Notons que Kaizen est un centre d’arts martiaux situé à Saint-Georges qui offre des programmes spécialisés en jiu-jitsu brésilien (JJB), boxe, MMA, Muay-Thai et autres disciplines. Reposant sur les valeurs de respect, de discipline, d’amélioration continue et de dépassement
personnel, Kaizen accueille chaque année des centaines de membres, de tous âges et de tous niveaux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Paw Paw St-Georges poursuit sur sa série victorieuse

Publié hier à 14h00

Le Paw Paw St-Georges poursuit sur sa série victorieuse

C'est dans une partie âprement disputée samedi dernier à Sainte-Marie que le Paw Paw de St-Georges poursuit sa série de cinq victoires depuis le début de la saison. En première période, Alexandre Auclair ouvre la marque avec les aides de Marc-Antoine Mercier et Xavier Veilleux. Félix Labbé avec l'aide de Zachary Talbot procure les devants 2 à 0 ...

LIRE LA SUITE
L’Assurancia met fin à sa série de défaites et rebondit en prolongation

Publié hier à 8h00

L’Assurancia met fin à sa série de défaites et rebondit en prolongation

Moins de 24 heures après un revers difficile de 7 à 1 contre Sainte-Marie, l’Assurancia s'est démenée face à Bellechasse. L'équipe de Saint-Georges a démontré beaucoup de caractère en mettant fin à sa série de cinq défaites consécutives grâce à une victoire de 3 à 2 en prolongation face à Bellechasse, lors d’un match âprement disputé à ...

LIRE LA SUITE
Les Chevaliers de Lévis l'emportent contre Châteauguay

Publié le 24 novembre 2025

Les Chevaliers de Lévis l'emportent contre Châteauguay

Nathan Gagnon demeurait le portier pour les Chevaliers de Lévis en ce dimanche alors que Nathan Chénier était son opposant pour les Grenadiers de Châteauguay. La première période se met en branle et c’est les locaux qui s’inscrivent au cadran en premier alors que Gagnon est battu d’un tir parfait de Damien Leduc à 4:10. Les protégés de Giguère ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge