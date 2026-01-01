Cinquième sélection aux Jeux olympiques pour Marie-Philip Poulin

Sans surprise, Marie-Philip Poulin fait partie des 23 joueuses nommées pour représenter Équipe Canada dans le tournoi féminin de hockey sur glace aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina.

À l’âge de 34 ans, la Beaucevilloise en est à sa cinquième sélection. Pour ses précédents Jeux olympiques, elle est revenue avec trois médailles d’or (Vancouver en 2010, Sotchi en 2014 et Beijing en 2022) et une médaille d’argent (PeyongChang en 2018).

« La petite fille de 18 ans qui a eu cet appel-là et hier à 34 ans, c’est les mêmes émotions avec les papillons dans l’estomac », a confié Marie-Philip Poulin en conférence de presse virtuelle. « Pour nous c’est un privilège. Depuis qu’on est jeune on rêve de faire partie de cette équipe et aujourd’hui c’est toujours un honneur. »

Anne-Renée Desbiens et Marie-Philip Poulin sont les deux seules Québécoises sélectionnées. Elles estiment que l’équipe canadienne est prête pour cette compétition et elles encouragent les nouvelles recrues à profiter de cette expérience.

« Pour nous le plus grand moment c’est la cérémonie d'ouverture, c’est vraiment là qu’on se dit qu’on a réalisé un rêve, qu’on embarque ensemble », a ajouté celle qui est aussi la capitaine de la Victoire de Montréal, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin.

La Beauceronne ne se pose pas de question quant aux prochains Jeux olympiques, elle souhaite simplement profiter du moment présent et vivre pleinement sa passion.

Une sélection rigoureuse

Les 23 joueuses en nomination pour Milano Cortina 2026 ont été sélectionnées par la directrice générale Gina Kingsbury, l’entraîneur-chef Troy Ryan ainsi que Cherie Piper, première responsable du dépistage et du développement des joueuses. Les entraîneures adjointes Kori Cheverie, Caroline Ouellette et Britni Smith, de même que l’entraîneur consultant des gardiennes de but Brad Kirkwood ont également partagé leurs commentaires. Katherine Henderson, présidente et chef de la direction de Hockey Canada, a par ailleurs offert son soutien en tant que membre du comité exécutif chargé des préparatifs pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina.

Dans le cadre du parcours menant à Milan, le personnel de direction et les entraîneurs du Canada ont évalué les joueuses lors de camps d’entraînement, de parties de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), de la saison de hockey universitaire, ainsi que pendant des affrontements de la Série de la rivalité disputés cette saison contre les États-Unis.

En plus de la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Beijing, Équipe Canada a remporté quatre médailles d’or olympiques consécutives en hockey féminin en 2002, 2006, 2010 et 2014, ainsi que des médailles d’argent en 1998 et 2018.

Début du tournoi

Le tournoi de hockey féminin à Milano Cortina 2026 aura lieu du 5 au 19 février 2026 à l’Aréna de Milan-Rho et à l’Aréna de hockey sur glace Santagiulia de Milan.

Le Canada fera partie du groupe A avec la Tchéquie, la Finlande, la Suisse et les États-Unis. Le pays jouera son premier match du tournoi contre la Finlande le 5 février à 15 h 10 (HE). L’équipe canadienne affrontera ensuite la Suisse le 7 février à 15 h 10 (HE), puis la Tchéquie le 9 février à 15 h 10 (HE), avant de compléter la phase préliminaire contre les États-Unis le 10 février à 14 h 10 (HE).

