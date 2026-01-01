Le DLC La Guadeloupe l'emporte de justesse

Un programme complet de cinq parties était présenté dans la Ligue régionale de hockey ce vendredi et, avec les résultats des matchs, le Sauro de Lac-Mégantic est toujours au premier rang du classement général.

Voici le résumé de ces cinq rencontres.

Val-des-Sources 3 — La Guadeloupe 4

Le DLC de La Guadeloupe (9-6-2) a eu chaud contre les Nordik Blades de Val-des-Sources (0-16), vendredi soir.

La formation beauceronne avait pris des avances de 3-0 et 4-1 et c’est finalement par la marque de 4-3 que cette rencontre a pris fin.

Danny Pion (3e), Vincent Granger (6e), Thomas Fredette (1er) et Anthony Vachon (1er) avaient procuré cette avance au DLC avant qu’Alexis Lemelin (2e), Christopher Young (1er) et Jérémy Bélec (7e) répliquent pour les Nordik Blades.

Ces derniers peuvent dire merci à leur gardien, Drew Morin, qui a reçu pas moins de 56 tirs dans cette rencontre contre 36 pour Luka Lamontagne.

Le DLC est toujours au sixième rang du classement avec 20 points tandis que les Nordik Blades sont assurés de terminer à une des deux dernières positions au classement et ils prendront part à la série de qualification deux de trois dans la fin de semaine du 6 au 8 février.

Lac-Mégantic 6 — Saint-Cyrille 2

Antoine Savard a marqué trois buts pour aider le Sauro de Lac-Mégantic (12-1-2) à vaincre le Maçonnerie Lauzière à Saint-Cyrille (6-11) au compte de 6-2.

Il a maintenant 9 buts depuis le début de la saison et les autres filets des vainqueurs appartiennent à Olivier Therrien (11e), Maxime Gagné (1er) et Francis Poulin (2e).

La réplique pour Saint-Cyrille est venue de Jean-Simon Robidoux (1er) et Maxime Landry (2e).

Le gardien Justin Fréchette, du Sauro, a été passablement occupé en recevant 47 lancers contre 28 pour Olivier Gagnon.

Avec cette victoire, le Sauro est toujours au premier rang du classement avec 26 points et Saint-Cyrille, avec ses 12 points, est assuré de terminer dans les positions 7 ou 8 ce qui confirme que l’équipe prendra part aux séries de qualification 2 de 3 du 6 au 8 février.

Princeville 4 — Louiseville 3

Maxime Boisvert a marqué son 14e but de la saison alors qu’il ne restait que 50 secondes à faire en troisième période et les Cobras de Princeville ont signé une importante victoire de 4-3 contre les Constructions Côté à Louiseville, vendredi soir.

Kevin Rock (1er) et Benjamin Parent (7e) avaient procuré les devants 3-1 aux Cobras avec leurs buts réussis en deuxième et en troisième période.

Les représentants de la Mauricie ont répliqué avec les buts de Louka Bélanger (1er) et de Xavier Noury (6e).

Matis Nolette (2e) a l’autre buts des Cobras tout comme Zacharie Larivière (2e) pour Louiseville.

C’est Donovan Perreault, du Métal Pless de Plessisville, qui était devant le filet des Cobras et il a fait face à 29 lancers contre 35 pour Olivier Leclair.

Avec cette victoire, les Cobras (11-3-3) ont 25 points au deuxième rang du classement général contre 15 pour Louiseville (7-8-1) au septième rang.

Daveluyville 2 — Coaticook 5

Thomas Sirois a marqué trois buts pour aider le Dynamik Service agricole de Coaticook (12-3) à vaincre le JB de Daveluyville (11-5) au compte de 5-2, vendredi soir.

Sirois a porté son total de buts à six cette saison et ce sont ses buts qui ont fait la différence dans ce match alors que c’était l’égalité 2-2.

Mathis Zakorzermy (3e) et Maël Plante (7e) ont réussi les autres filets des vainqueurs tandis que Zackary Forcier (9e) et Alex Forcier (2e) ont fait de même pour le JB.

Les Coaticookois ont dirigé 27 lancers vers Alex Larivée pendant que Phil-Antoine Trépanier recevait 22 tirs.

Coaticook est au troisième rang du classement avec 24 points tandis que Daveluyville glisse au cinquième rang avec 22 points.

East Angus 2 — Windsor 5

Le Desjardins – Wild de Windsor a remporté une importante victoire de 5-2, vendredi soir, contre les Lumberjacks d’East Angus au Centre J.-A.-Lemay.

David Laroche a brisé une égalité de 2-2 en marquant son septième but de la saison alors qu’il restait environ trois minutes à jouer en deuxième période.

Jordan Chabot (2e et 3e) a marqué les buts d’assurance dans les dernières minutes de la troisième période.

Nicolas Samson (3e) et Maxime Drapeau (6e) ont procuré les devants 1-0 et 2-1 aux Windsorois en première période.

Coriaces, les Lumberjacks ont répliqué avec les buts de Zachary Thibodeau (2e) et de Marshall Lessard (7e).

Leur gardien, Xavier Fisk, a reçu 42 tirs contre 27 pour Xavier Potvin qui s’est signalé particulièrement en troisième période.

Avec les résultats des matchs de vendredi soir, le Desjardins – Wild (11-4-1) a maintenant 23 points ce qui est bon pour le quatrième rang du classement général tandis que les Lumberjacks (2-14-1) ont cinq points et le neuvième rang du classement.

Ces derniers sont assurés de terminer à une des deux dernières positions au classement et ils prendront part à la série de qualification deux de trois dans la fin de semaine du 6 au 8 février.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey

Photo d’archives ; Fokus Création, Sauro de Lac-Mégantic