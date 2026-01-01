Nous joindre
Ligue de hockey M18 AAA

Les Chevaliers baissent pavillon à domicile 

durée 10h00
10 janvier 2026
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Un retour au jeu attendait les Lévisiens pour cette nouvelle année au sein de la Ligue de hockey M18 AAA. Après avoir quitté le Challenge CCM avec la médaille de bronze au cou le mois dernier, tout était à recommencer pour le dernier droit de la saison régulière.

Un défi de taille les attendait alors que le Blizzard du Séminaire Saint-François était le visiteur hier soir. Ces derniers trônent au 1ᵉʳ rang du circuit Lévesque. 

Un premier vingt chaudement disputé alors que les deux formations défendent bien leur territoire pour en sortir indemnes vis-à-vis de leur adversaire. Les lancers au but sont à 11 pour le Séminaire St-François et à 11 pour Lévis après 20 minutes de jeu. 

Un début d’engagement un peu plus difficile pour les Lévisiens alors que seulement 45 secondes se sont écoulées au second tiers pour voir Louis-Émile Dumais s’inscrire au pointage. Les passes sont accordées à Ouellet et Mckinnon. À mi-chemin, ce même Ouellet, Nathan de son prénom, double l’avance des siens alors qu'il bat Zachary Lainesse. 2-0 pour le SSF après 2 périodes à l’Aréna de Lévis. 

Les débuts de périodes sont plus ardus pour les protégés de Pier-Luc Giguère alors qu’ils concèdent un troisième filet rapidement. Cette fois-ci c’est Zach Villeneuve qui bat le gardien lévisien de 15 ans. À 14:07, le vétéran de 17 ans, Édouard Borne marque le quatrième des siens. 

La marque demeure ainsi et les Chevaliers s’inclinent 4-0 face au Blizzard. Dans l'ordre, les joueurs du match sont tous du Blizzard: Thomas Bédard, Louis-Émile Dumais, et Zachary Lainesse. 

Le prochain match des Chevaliers sera ce dimanche 11 janvier, alors qu’ils visiteront les Cantonniers de Magog.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

