Le Paw Paw St-Georges poursuit sur sa série victorieuse

C'est dans une partie âprement disputée samedi dernier à Sainte-Marie que le Paw Paw de St-Georges poursuit sa série de cinq victoires depuis le début de la saison.

En première période, Alexandre Auclair ouvre la marque avec les aides de Marc-Antoine Mercier et Xavier Veilleux. Félix Labbé avec l'aide de Zachary Talbot procure les devants 2 à 0 après une période.

Samuel Larochelle trouve le fond du filet en désavantage numérique avec l'aide de Zachary Talbot, ce qui donne au Paw Paw une avance de trois buts.

Finalement, Sainte-Marie se replace dans le match avec deux buts en avantage numérique, mais Nykolas Mendez-Roy ferme les livres avec 3 minutes à jouer dans la troisième période et procure une victoire de 4 à 2.

Jacob Pomerleau-Poulin a excellé devant la cage du Paw Paw de St-Georges en exécutant 44 arrêts sur les 46 tirs de Sainte-Marie.

La prochaine rencontre aura lieu vendredi soir 20 h à l'aréna EJM de Beauceville où le Paw Paw rendra visite à Beauce-Centre.