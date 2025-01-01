Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

Un nouveau titre s'est ajouté à la liste déjà presque sans fin d’accomplissements individuels et collectifs réalisés au cours de la carrière de Marie-Philip Poulin.

En effet, elle est devenue la toute première joueuse de l’histoire de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) à atteindre le plateau des 50 points en carrière.

« Capitaine Clutch » a inscrit ce point historique mardi soir lors du match d’ouverture à domicile 2025-2026 de la Victoire de Montréal, un gain de 4-0 aux dépens de ses rivales de la première heure, les Sirens de New York.

Dans les circonstances les plus appropriées, la hockeyeuse beauceronne a marqué un but sur une passe de Laura Stacey à 18:45 en deuxième période.

Âgée de 34 ans, Marie-Philip Poulin — triple médaillée d’or olympique et véritable icône au Canada — avait récolté 23 points en 21 matchs de saison régulière lors de la première année de la LPHF, puis 26 points en 30 matchs la saison dernière. Ce but spectaculaire contre les Sirens était le 30e de sa carrière. Oui, elle est aussi la première joueuse de la LPHF à atteindre ce cap.

Pour couronner le tout, Poulin a ajouté une mention d’aide sur le but de Maggie Flaherty en fin de rencontre, portant son total à 51 points en carrière et lui donnant la meilleure moyenne de points par match de la ligue, soit 0,96. Au classement des pointeuses de tous les temps de la LPHF, Poulin compte maintenant sept points d’avance sur Daryl Watts, de Toronto.