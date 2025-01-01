Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Première joueuse de la LPHF à faire 50 points en carrière

Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

durée 16h15
26 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Un nouveau titre s'est ajouté à la liste déjà presque sans fin d’accomplissements individuels et collectifs réalisés au cours de la carrière de Marie-Philip Poulin.

En effet, elle est devenue la toute première joueuse de l’histoire de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) à atteindre le plateau des 50 points en carrière.

« Capitaine Clutch » a inscrit ce point historique mardi soir lors du match d’ouverture à domicile 2025-2026 de la Victoire de Montréal, un gain de 4-0 aux dépens de ses rivales de la première heure, les Sirens de New York.

Dans les circonstances les plus appropriées, la hockeyeuse beauceronne a marqué un but sur une passe de Laura Stacey à 18:45 en deuxième période.

Âgée de 34 ans, Marie-Philip Poulin — triple médaillée d’or olympique et véritable icône au Canada — avait récolté 23 points en 21 matchs de saison régulière lors de la première année de la LPHF, puis 26 points en 30 matchs la saison dernière. Ce but spectaculaire contre les Sirens était le 30e de sa carrière. Oui, elle est aussi la première joueuse de la LPHF à atteindre ce cap.

Pour couronner le tout, Poulin a ajouté une mention d’aide sur le but de Maggie Flaherty en fin de rencontre, portant son total à 51 points en carrière et lui donnant la meilleure moyenne de points par match de la ligue, soit 0,96. Au classement des pointeuses de tous les temps de la LPHF, Poulin compte maintenant sept points d’avance sur Daryl Watts, de Toronto.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Publié à 9h00

Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Le centre d’arts martiaux Kaizen, situé à Saint-Georges, a remporté le prix Grand Gagnant Sport et Santé lors du prestigieux Gala Aurora de Vision PME, un événement qui souligne l’excellence et l’innovation des entreprises du Québec. Sélectionné parmi plusieurs organisations inspirantes, Kaizen s'est distingué par son approche globale du ...

LIRE LA SUITE
Le Paw Paw St-Georges poursuit sur sa série victorieuse

Publié hier à 14h00

Le Paw Paw St-Georges poursuit sur sa série victorieuse

C'est dans une partie âprement disputée samedi dernier à Sainte-Marie que le Paw Paw de St-Georges poursuit sa série de cinq victoires depuis le début de la saison. En première période, Alexandre Auclair ouvre la marque avec les aides de Marc-Antoine Mercier et Xavier Veilleux. Félix Labbé avec l'aide de Zachary Talbot procure les devants 2 à 0 ...

LIRE LA SUITE
L’Assurancia met fin à sa série de défaites et rebondit en prolongation

Publié hier à 8h00

L’Assurancia met fin à sa série de défaites et rebondit en prolongation

Moins de 24 heures après un revers difficile de 7 à 1 contre Sainte-Marie, l’Assurancia s'est démenée face à Bellechasse. L'équipe de Saint-Georges a démontré beaucoup de caractère en mettant fin à sa série de cinq défaites consécutives grâce à une victoire de 3 à 2 en prolongation face à Bellechasse, lors d’un match âprement disputé à ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge