Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Répartis entre Saint-Georges et le CSSBE

Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

durée 16h15
27 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une aide financière de 6 millions de dollars a été accordée à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) afin de réaliser de multiples projets d'infrastructures sportives dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été en 2027.

Cette nouvelle a été annoncée ce jeudi par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, ainsi que par le ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

« C'est une très très belle nouvelle aujourd’hui », a mentionné Samuel Poulin avec enthousiasme. «J'ai déjà confirmé à l'organisation mon intention de m'impliquer également dans la campagne de financement pour les Jeux du Québec parce qu'on sait que c'est important. » 

La Ville de Saint-Georges recevra donc un montant de 4 183 514 $ qui lui permettra de construire et rénover plusieurs sites de compétition. Les projets visés sont:
- la construction de deux terrains de volleyball de plage au parc des Sept-Chutes;
- la mise aux normes des six terrains existants au parc des Sept-Chutes;
- l’aménagement d'une piste de BMX au parc Pomerleau;
- et la location d'unités de climatisation et d'unités électriques pour le centre sportif Lacroix-Dutil (glaces Canam et Manac).

De son côté, le CSSBE se verra accorder une aide financière de 1 816 486 $ pour l'ajout d'un revêtement synthétique sur les installations d'athlétisme de la polyvalente de Saint-Georges.

« On a tenu les jeux en 1974, en 1979 et ça a eu un effet de levier pour le développement de nos infrastructures et pour le développement de nos jeunes aussi. Il y a eu un vent de fierté et c'est maintenant notre tour de vivre et de faire vivre ce vent de fierté à notre communauté », a appuyé la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie. 

« Les Jeux du Québec c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes à un peu moins de deux ans des Jeux du Québec et vous allez voir à quel point c'est un projet de communauté qui est tellement important et qui a un leg sur une population. (...) Vous allez vivre dans les prochains mois des défis puis des enjeux, mais au-delà de ça vous allez voir que vous allez en ressortir grandi », a ajouté Isabelle Charest.

Cette subvention provient du Programme de soutien aux infrastructures des Jeux du Québec, qui vise à financer la construction, l'aménagement ou la mise aux normes d'infrastructures pour la tenue de ces jeux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

Publié hier à 16h15

Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

Un nouveau titre s'est ajouté à la liste déjà presque sans fin d’accomplissements individuels et collectifs réalisés au cours de la carrière de Marie-Philip Poulin. En effet, elle est devenue la toute première joueuse de l’histoire de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) à atteindre le plateau des 50 points en carrière. « ...

LIRE LA SUITE
Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Publié hier à 9h00

Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Le centre d’arts martiaux Kaizen, situé à Saint-Georges, a remporté le prix Grand Gagnant Sport et Santé lors du prestigieux Gala Aurora de Vision PME, un événement qui souligne l’excellence et l’innovation des entreprises du Québec. Sélectionné parmi plusieurs organisations inspirantes, Kaizen s'est distingué par son approche globale du ...

LIRE LA SUITE
Le Paw Paw St-Georges poursuit sur sa série victorieuse

Publié le 25 novembre 2025

Le Paw Paw St-Georges poursuit sur sa série victorieuse

C'est dans une partie âprement disputée samedi dernier à Sainte-Marie que le Paw Paw de St-Georges poursuit sa série de cinq victoires depuis le début de la saison. En première période, Alexandre Auclair ouvre la marque avec les aides de Marc-Antoine Mercier et Xavier Veilleux. Félix Labbé avec l'aide de Zachary Talbot procure les devants 2 à 0 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge