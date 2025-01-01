Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

Une aide financière de 6 millions de dollars a été accordée à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) afin de réaliser de multiples projets d'infrastructures sportives dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été en 2027.

Cette nouvelle a été annoncée ce jeudi par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, ainsi que par le ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

« C'est une très très belle nouvelle aujourd’hui », a mentionné Samuel Poulin avec enthousiasme. «J'ai déjà confirmé à l'organisation mon intention de m'impliquer également dans la campagne de financement pour les Jeux du Québec parce qu'on sait que c'est important. »

La Ville de Saint-Georges recevra donc un montant de 4 183 514 $ qui lui permettra de construire et rénover plusieurs sites de compétition. Les projets visés sont:

- la construction de deux terrains de volleyball de plage au parc des Sept-Chutes;

- la mise aux normes des six terrains existants au parc des Sept-Chutes;

- l’aménagement d'une piste de BMX au parc Pomerleau;

- et la location d'unités de climatisation et d'unités électriques pour le centre sportif Lacroix-Dutil (glaces Canam et Manac).

De son côté, le CSSBE se verra accorder une aide financière de 1 816 486 $ pour l'ajout d'un revêtement synthétique sur les installations d'athlétisme de la polyvalente de Saint-Georges.

« On a tenu les jeux en 1974, en 1979 et ça a eu un effet de levier pour le développement de nos infrastructures et pour le développement de nos jeunes aussi. Il y a eu un vent de fierté et c'est maintenant notre tour de vivre et de faire vivre ce vent de fierté à notre communauté », a appuyé la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie.

« Les Jeux du Québec c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes à un peu moins de deux ans des Jeux du Québec et vous allez voir à quel point c'est un projet de communauté qui est tellement important et qui a un leg sur une population. (...) Vous allez vivre dans les prochains mois des défis puis des enjeux, mais au-delà de ça vous allez voir que vous allez en ressortir grandi », a ajouté Isabelle Charest.

Cette subvention provient du Programme de soutien aux infrastructures des Jeux du Québec, qui vise à financer la construction, l'aménagement ou la mise aux normes d'infrastructures pour la tenue de ces jeux.