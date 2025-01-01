Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de hockey M18 AAA

Une victoire des Chevaliers en prolongation

durée 14h00
29 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

Jouer contre Trois-Rivières n’est pas chose acquise pour les Chevaliers de Lévis depuis le début de la saison au sein de la Ligue de hockey M18 AAA, alors qu’ils ont subi le revers à deux occasions contre l’équipe de la Mauricie.

Thomas Corriveau est le portier des Estacades alors que Zachary Lainesse tentera de prendre la victoire dans ce duel. 

La première période est largement à l’avantage des Chevaliers alors qu'ils dirigent plusieurs lancers au filet et c’est en avantage numérique qu’ils trouvent le fond du filet. Tout d’abord, le capitaine Jacob Boucher inscrit son 8ᵉ de la campagne pour ouvrir le pointage. Quelques instants plus tard, c’est un autre défenseur des Chevaliers qui se signale alors que Benjamin Corso bat Corriveau par-dessus l’épaule droite. Après 20 minutes de jeu, l’avantage est aux Chevaliers alors que c’est 2-0 pour Lévis. 

Le deuxième vingt commence bien mal pour les Chevaliers alors qu’après seulement 24 secondes de jeu c’est Alexis Guévin qui bat Lainesse pour réduire l’écart à un seul but. La rivalité entre les deux formations est bien chaude alors que les arrêts de jeu sont ponctués d’escarmouches. Après 40 minutes, 25 lancers pour Lévis et 23 pour Trois-Rivières. 

Les Chevaliers devront protéger l’avance pour soutirer deux points importants au classement général aux Estacades. Cependant, le 37 de Trois-Rivières a d’autres plans pour Lévis alors qu’il nivelle la marque en fin de période. Les jeux sont à refaire, mais le vétéran Simon Chartier en décide autrement pour en finir alors qu’à 45 secondes, il bat Corriveau et donne la victoire aux Chevaliers. 

La marque finale, 3-2 Lévis. Dans l'ordre, les trois étoiles du match sont Zachary Lainesse (Chevaliers), Benjamin Corso (Chevaliers), et Alexis Guévin (Estacades) 

Les Chevaliers affrontent aujourd'hui les Gaulois de Saint-Hyacinthe. 

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

Publié le 27 novembre 2025

Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

Une aide financière de 6 millions de dollars a été accordée à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) afin de réaliser de multiples projets d'infrastructures sportives dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été en 2027. Cette nouvelle a été annoncée ce jeudi par la ministre ...

LIRE LA SUITE
Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

Publié le 26 novembre 2025

Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

Un nouveau titre s'est ajouté à la liste déjà presque sans fin d’accomplissements individuels et collectifs réalisés au cours de la carrière de Marie-Philip Poulin. En effet, elle est devenue la toute première joueuse de l’histoire de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) à atteindre le plateau des 50 points en carrière. « ...

LIRE LA SUITE
Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Publié le 26 novembre 2025

Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Le centre d’arts martiaux Kaizen, situé à Saint-Georges, a remporté le prix Grand Gagnant Sport et Santé lors du prestigieux Gala Aurora de Vision PME, un événement qui souligne l’excellence et l’innovation des entreprises du Québec. Sélectionné parmi plusieurs organisations inspirantes, Kaizen s'est distingué par son approche globale du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge