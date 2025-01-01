Une victoire des Chevaliers en prolongation

Jouer contre Trois-Rivières n’est pas chose acquise pour les Chevaliers de Lévis depuis le début de la saison au sein de la Ligue de hockey M18 AAA, alors qu’ils ont subi le revers à deux occasions contre l’équipe de la Mauricie.

Thomas Corriveau est le portier des Estacades alors que Zachary Lainesse tentera de prendre la victoire dans ce duel.

La première période est largement à l’avantage des Chevaliers alors qu'ils dirigent plusieurs lancers au filet et c’est en avantage numérique qu’ils trouvent le fond du filet. Tout d’abord, le capitaine Jacob Boucher inscrit son 8ᵉ de la campagne pour ouvrir le pointage. Quelques instants plus tard, c’est un autre défenseur des Chevaliers qui se signale alors que Benjamin Corso bat Corriveau par-dessus l’épaule droite. Après 20 minutes de jeu, l’avantage est aux Chevaliers alors que c’est 2-0 pour Lévis.

Le deuxième vingt commence bien mal pour les Chevaliers alors qu’après seulement 24 secondes de jeu c’est Alexis Guévin qui bat Lainesse pour réduire l’écart à un seul but. La rivalité entre les deux formations est bien chaude alors que les arrêts de jeu sont ponctués d’escarmouches. Après 40 minutes, 25 lancers pour Lévis et 23 pour Trois-Rivières.

Les Chevaliers devront protéger l’avance pour soutirer deux points importants au classement général aux Estacades. Cependant, le 37 de Trois-Rivières a d’autres plans pour Lévis alors qu’il nivelle la marque en fin de période. Les jeux sont à refaire, mais le vétéran Simon Chartier en décide autrement pour en finir alors qu’à 45 secondes, il bat Corriveau et donne la victoire aux Chevaliers.

La marque finale, 3-2 Lévis. Dans l'ordre, les trois étoiles du match sont Zachary Lainesse (Chevaliers), Benjamin Corso (Chevaliers), et Alexis Guévin (Estacades)

Les Chevaliers affrontent aujourd'hui les Gaulois de Saint-Hyacinthe.

Source: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA