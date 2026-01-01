Une bourse à l'haltérophile Zachary Taillefer

L'haltérophile Zachary Taillefer fait partie des 65 jeunes étudiants-athlètes prometteurs du Québec, qui ont reçu une bourse, ainsi qu’un accès à des services d’accompagnement à vie, du programme Accès Nouvelle Génération, de la Fondation Aléo.

Le jeune ado de 16 ans, qui fréquente la Polyvalente de Saint-Georges, recevra un montant de 1 500 $. Cette initiative vise à favoriser la réussite scolaire, sportive et globale, expliquent les responsables.

Signalons que le Georgien est membre du Club d'haltérophilie de Beauce.

Il fait aussi partie de la délégation d'athlètes de Chaudière-Appalaches qui participeront la semaine prochaine aux Jeux du Québec d'hiver, qui se dérouleront à Blainville du 3 au 7 mars.