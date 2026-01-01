Nous joindre
Une bourse à l'haltérophile Zachary Taillefer

durée 15h00
27 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'haltérophile Zachary Taillefer fait partie des 65 jeunes étudiants-athlètes prometteurs du Québec, qui ont reçu une bourse, ainsi qu’un accès à des services d’accompagnement à vie, du programme Accès Nouvelle Génération, de la Fondation Aléo.

Le jeune ado de 16 ans, qui fréquente la Polyvalente de Saint-Georges, recevra un montant de 1 500 $. Cette initiative vise à favoriser la réussite scolaire, sportive et globale, expliquent les responsables.

Signalons que le Georgien est membre du Club d'haltérophilie de Beauce.

Il fait aussi partie de la délégation d'athlètes de Chaudière-Appalaches qui participeront la semaine prochaine aux Jeux du Québec d'hiver, qui se dérouleront à Blainville du 3 au 7 mars.

 

 

Quatre fois l'or pour Julianne Vachon!

Publié hier à 10h15

Quatre fois l'or pour Julianne Vachon!

La nageuse Julianne Vachon a remporté quatre médailles d'or, lors de la Coupe Espoir 1, qui s'est tenue à Blainville du 13 au 15 février. L'athlète, qui est membre du Club de natation régional de Beauce, a réussi ces performances en 100, 200, 400 et 800m nage libre, établissant aussi des records du club, chez les 11‑12 ans. Elle a ...

FédéCP Chaudière-Appalaches: une régionale en forte croissance

Publié le 25 février 2026

FédéCP Chaudière-Appalaches: une régionale en forte croissance

La régionale Chaudière-Appalaches, de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), présente une forte croissance, en raison notamment de l'engagement de ses bénévoles, et du soutien de ses composantes qui sont membres de l'organisme. C'est du moins le bilan dressé par le président, Martin Gaudreau, lors de l'Assemblée générale ...

Ligue M25: le Paw Paw Saint-Georges en échappe une

Publié le 24 février 2026

Ligue M25: le Paw Paw Saint-Georges en échappe une

Une seule partie était au programme en fin de semaine passée pour le Paw Paw de St-Georges. Le Paw Paw s'est incliné face aux Rapides de Beauce-Nord pour seulement sa deuxième défaite de la saison en 18 parties. Le Paw Paw a dominé la première période avec des attaques répétées mais le gardien des Rapides ne laisse rien passer et la période ...

