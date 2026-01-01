FédéCP Chaudière-Appalaches: une régionale en forte croissance

Voir la galerie de photos

La régionale Chaudière-Appalaches, de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), présente une forte croissance, en raison notamment de l'engagement de ses bénévoles, et du soutien de ses composantes qui sont membres de l'organisme.

C'est du moins le bilan dressé par le président, Martin Gaudreau, lors de l'Assemblée générale annuelle du regroupement, qui s'est tenue samedi dernier à Lévis. «Nos associations vont très bien et présentent un développement soutenu», a-t-il confié en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Créée en 1999, à la suite de sa séparation de la région de Québec, la FédéCP Chaudière-Appalaches regroupait à ses débuts un nombre restreint d’organisations. Aujourd’hui, elle rassemble près de 60 organisations membres, soit 11 associations de chasse et pêche, et 47 partenaires, la plupart des municipalités.

Entre 2005 et 2015, la régionale a connu une période de mobilisation marquante, axée sur le recrutement et le soutien aux associations. Plusieurs d’entre elles sont actives depuis 30 à 50 ans, une longévité qui illustre la confiance et la qualité des relations entretenues avec la FédéCP Chaudière-Appalaches.



La région se démarque également par une présence très soutenue de la Fête de la pêche, organisée dans de nombreuses municipalités du territoire, a indiqué M. Gaudreau. Cette mobilisation municipale a permis d’impliquer près d’une quarantaine de villes, renforçant l’accessibilité aux activités de pêche et la participation citoyenne.

Dans le même ordre d'idée, a fait savoir le président régional, la Fédération provinciale prépare actuellement une campagne de mobilisation, portant sur l'accès aux plans d'eau pour les embarcations nautiques, qui se déploiera au cours des prochains mois, et qui devrait culminer par un rassemblement le 12 juin.

Par ailleurs, les membres du conseil d’administration régional s’impliquent activement dans plusieurs tables et comités régionaux, notamment les tables GIR, faune régionale, CRECA, GES et les organismes de bassins versants (OBV), assurant une représentation constante des chasseurs et pêcheurs dans les grands dossiers touchant le milieu naturel. Cette implication se traduit par une participation à plus de 50 rencontres annuelles avec les partenaires du territoire.

«Pour nous (chasseurs et pêcheurs) , ce n'est pas juste une question de protéger les cheptels et les habitats [...] On est des préservateurs aussi de tout ce qui est environnemental», a-t-il fait savoir.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le président de la FédéCP Chaudière-Appalaches, Martin Gaudreau.