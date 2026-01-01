Quatre fois l'or pour Julianne Vachon!

La nageuse Julianne Vachon a remporté quatre médailles d'or, lors de la Coupe Espoir 1, qui s'est tenue à Blainville du 13 au 15 février.

L'athlète, qui est membre du Club de natation régional de Beauce, a réussi ces performances en 100, 200, 400 et 800m nage libre, établissant aussi des records du club, chez les 11‑12 ans. Elle a également terminé avec le bronze, au 200m dos.

Parmi les 14 athlètes du club qui ont participé à la compétition, Jade Tanguay a obtenu une médaille de bronze au 200m dos.

Romy Vachon (400m libre, 200 dos et 100 papillon - 10 ans et moins), et Hubert Bergeron (100m papillon - 13 −14 ans) ont inscrit, à leur tour, des records du club.

À l'issue de la fin de semaine, le CNRB a terminé en 12e position sur les 42 clubs participants.

Les nageuses et les nageurs sont maintenant à l’entraînement, afin de se préparer à la Coupe Espoir 2, qui aura lieu à la piscine du Complexe multisport de Saint-Georges, au mois d'avril.

Condors natation

Trois porte-couleurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont pris part à la compétition collégiale de natation, qui se déroulait au Cégep de Drummondville le 14 février.

Ainsi, Naura Mercier a obtenu une 4e place au 50 dos, Mathilde Sirois a terminé en 6e place au 100 papillon, alors que Jason-Alexandre Bolduc a réalisé une importante amélioration de son temps personnel au 50 papillon.

Ils prendront part au prochain rendez-vous compétitif du RSEQ, le 21 mars à Victoriaville.