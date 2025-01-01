Nous joindre
Gala du Mérite sportif beauceron

La période des mises en candidature est en marche

durée 15h00
29 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les organisateurs du Gala du Mérite sportif beauceron rappellent aux anciens finalistes, ambassadeurs et partenaires sportifs, que la période pour soumettre des candidatures est bel et bien active et ce, jusqu'au 8 février prochain.

La 47e présentation de cet événement, sous la présidence d'honneur de Bernard Paquet, aura lieu à Saint-Georges le 2 mai 2026.

Le formulaire d'inscription pour les performances réalisées en 2025 (1er janvier et le 31 décembre), est accessible via le site web du gala que l'on peut atteindre en cliquant ici.

Les catégories sont Athlète (par discipline), Arbitre, Équipe, Entraîneur, Bénévole, Organisme, et Évènement. Il y a aussi la catégorie Prix Inclusion, qui met à l’honneur une personne ou une organisation qui favorise l’inclusion des personnes handicapées dans les activités sportives et de plein air.

Pour de plus amples informations et questions concernant les candidatures, prière de contacter François Talbot, coordonnateur du gala, par courriel (info@meritesportifbeauceron.com).

Lancement des inscriptions du Gala du Mérite sportif beauceron 2026

 

