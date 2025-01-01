Nous joindre
Saint-Gédéon-de-Beauce

Tournoi de hockey olympique: dernier droit pour s'inscrire

durée 06h00
2 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

La période d'inscription entame son dernier droit pour le tournoi de hockey olympique qui se tiendra les 10 et 11 janvier prochains à l’aréna Marcel Dutil de Saint-Gédéon-de-Beauce.

Un total de 12 équipes pourront participer à l'événement, dans les classes Participation et Récréation, et chacune d'entre elles sont assurées de jouer au moins trois parties. Des bourses seront remises aux vainqueurs.

Les équipes qui désirent participer à ce tournoi de hockey sur glace doivent s'inscrire auprès de Sylvain Lessard (418-582-3925 ou 418-226-7197 ou arena@st-gedeon-de-beauce.qc.ca).

